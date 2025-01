Rzecznik Kremla odpowiedział na słowa Donalda Tuska. „Polska jest z tego znana”

O planowanych przez rosyjskie służby akcjach sabotażowych na pokładach samolotów donosił we wtorek „The New York Times”. Według gazety, w zeszłym roku administracja Joe Bidena pilnie przekazała ostrzeżenie Władimirowi Putinowi, po uzyskaniu informacji wywiadowczych wskazujących na działania rosyjskiej jednostki wojskowej, która przygotowywała się do przemycania ładunków wybuchowych na pokładach samolotów cargo.