Palestyna nadal nie będzie uznana przez ONZ. Sprzeciwia się jedno państwo

W 15-osobowej Radzie zaplanowano głosowanie nad projektem rezolucji zalecającej 193-osobowemu Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ „przyjęcie państwa Palestyna do członkostwa Organizacji Narodów Zjednoczonych”.

– Amerykanie uważają, że najszybszą drogą do państwowości dla narodu palestyńskiego są bezpośrednie negocjacje między Izraelem a Autonomią Palestyńską przy wsparciu Stanów Zjednoczonych i innych partnerów – powiedział amerykański urzędnik.

Aby uchwała Rady została uchwalona, ​​potrzeba co najmniej dziewięciu głosów za i braku weta ze strony USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji i Chin. Dyplomaci twierdzą, że rozwiązanie to mogłoby uzyskać poparcie nawet 13 członków Rady, co zmusiłoby Stany Zjednoczone do skorzystania z weta.

Palestyńskie dążenie do pełnego członkostwa w ONZ

Palestyńczycy są obecnie państwem obserwacyjnym niebędącym członkiem, co stanowi de facto uznanie państwowości przyznane przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2012 r. Jednak wniosek o zostanie pełnoprawnym członkiem ONZ musi zostać zatwierdzony przez Radę Bezpieczeństwa, a następnie uzyskać co najmniej przez dwie trzecie głosów Zgromadzenia Ogólnego.

Palestyńskie dążenie do pełnego członkostwa w ONZ następuje sześć miesięcy po rozpoczęciu wojny między Izraelem a Hamasem w Gazie oraz w momencie, gdy Izrael rozszerza osiedla na okupowanym Zachodnim Brzegu.