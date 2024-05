Krzysztof A. Kowalczyk: UE to gigantyczne pudło. Pudło rezonansowe dla Polaków

A przecież w dłuższej perspektywie czasowej, gdy do UE wejdzie zniszczona przez Rosję Ukraina, a być może także stojące w kolejne do Europy państwa Zachodnich Bałkanów, trzeba będzie posunąć się na ławce, by miliardy euro popłynęły do krajów bardziej potrzebującym. Na tym polega europejska solidarność, której wymiernych efektów doświadczamy od 20 lat.

Nie jestem przekonany, czy jako społeczeństwo jesteśmy na to przygotowani. Zwłaszcza do tego, że w pewnym momencie nasz kraj stanie się płatnikiem netto. Zohydzacze Unii będą mieli wtedy używanie, podobnie jak przed brexitowym referendum w Zjednoczonym Królestwie w 2016 r. Bilans brexitu dla Wyspiarzy jest jednoznacznie negatywny, ale czy my umiemy uczyć się na cudzych błędach, skoro nauka na własnych niezbyt nam wychodzi?

Korzyści z dostępu do unijnego rynku…

Dlatego tak ważne jest uświadamianie wszystkim, że korzyści z bycia w Unii nie ograniczają się do „wyciskania brukselki”, że prawdziwa korzyść to obecność na rynku 450 mln konsumentów, ponad 10 razy większym od krajowego. Polskie rolnictwo, tak obawiające się 20 lat temu konkurencji unijnego, rozwinęło skrzydła właśnie dzięki dostępowi do jednolitego rynku. Napoje polskich producentów stoją na sklepowych półkach od Tallina po Warnę. Nasi transportowcy zdominowali zaś międzynarodowe przewozy towarowe w Europie. Wbrew hasłom o deindustrializacji jesteśmy w gronie europejskich liderów w produkcji AGD. Większość miejsc pracy w Polsce jest w większym lub mniejszym stopniu zależna od dostępu do rynku UE. Ale czy Polacy mają tego świadomość?

…i wpływu na politykę europejską

Zwykło się też u nas przedstawiać Unię jako twór zewnętrzny, wręcz obcy, jakbyśmy nie mieli wpływu na jej ewolucję. Stało się to samospełniającą się przepowiednią z powodu fiaska polityki europejskiej PiS w ostatnich ośmiu latach. Zmiana po 15 października uświadamia, że Polska może być znowu w grze i może odzyskać wpływ na kierunek spraw w Europie.

To wielka szansa, której wykorzystanie zależy m.in. od tego jakiego formatu postaci wybierzemy w czerwcu do nowego Parlamentu Europejskiego, a także, kogo rząd wskaże jako polskiego kandydata do Komisji Europejskiej. Unia może być wspaniałym pudłem rezonansowym dla polskich interesów, pod warunkiem jednak, że znajdziemy muzyków potrafiącym grać na tym instrumencie, który wymaga tworzenia koalicji wewnątrz bloku 27 społeczeństw.

Eurohejterzy i eurosceptycy ostrzegają przed budową megapaństwa. Jeśli jednak przyjrzymy się nieporadności, z jaką sobie (nie)radzimy z takimi problemami jak nielegalna imigracja, nasuwa się oczywista chęć do wzmocnienia centrum decyzyjnego Unii. Zresztą w czasie pandemii ono już zostało wzmocnione. Choć ochrona zdrowia, podobnie jak polityka migracyjna, jest domeną zastrzeżoną dla państw członkowskich, w Unii udało się uzgodnić wspólne zakupy szczepionek antycovidowych, by kraje bogate nie wypchnęły z kolejki biedniejszych. Tysiące Polaków zawdzięczają temu życie, choć sobie tego nie uświadamiają.