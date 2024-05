20 lat Polski w Unii Europejskiej – i co dalej? Debata TEP i „Rzeczpospolitej”

Znaczenie całości funduszy UE dla rozwoju gospodarki jest często przeceniane, z kolei jednolitego rynku – niedoceniane. Według analizy Deloitte*, ponad 5 mln miejsc pracy w Polsce jest powiązanych z unijnym jednolitym rynkiem (29 proc. zatrudnienia). Dla porównania, fundusze unijne podtrzymują 600 tys. miejsc pracy. Jednak ta część środków z budżetu UE, dzięki której zwiększyły się inwestycje w infrastrukturę, w szczególności drogi – miała ogromny prorozwojowy wpływ.

Dzięki temu „zmniejszyły się odległości” w Polsce, co wraz z rosnącymi zarobkami pomogło stworzyć tysiące miejsc pracy związanych z turystyką czy innymi usługami, jednocześnie stymulując konkurencję między firmami w różnych lokalizacjach. Z kolei jak zauważył Marek Tatała, dotacje unijne do rolnictwa negatywnie wpływały na rozwój polskiej gospodarki, hamując niezbędne procesy restrukturyzacyjne.

Następne 20 lat w Unii Europejskiej

Zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego to sprzyjający okres do publikacji różnych analiz na temat potrzebnych reform w UE. Przykładem jest raport Enrico Letty**, byłego premiera Włoch, który nawołuje do szerokich reform wzmacniających i rozszerzających jednolity rynek. Stawia on tezę, że bez dalszej integracji ekonomicznej – zwłaszcza w odniesieniu do rynków finansowych, energii oraz telekomunikacji – kraje członkowskie nie będą w stanie sfinansować kosztownej transformacji energetyczno-klimatycznej, transformacji cyfrowej, rozszerzenia UE oraz zwiększyć potencjału obronnego.

Nie ma wątpliwości, że Komisja Europejska (KE) pod wodzą Ursuli von der Leyen zaryzykowała dużą stawkę realizując szereg daleko idących polityk i regulacji jak np. Zielony Ład, którego celem nie jest tylko ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko, ale też próba zbudowania przewag konkurencyjnych w oparciu o zielone technologie i przemysły. To może się udać, ale ryzyko niepowodzenia jest spore, zwłaszcza jeśli tempo transformacji jest zbyt szybkie wobec postępu technologicznego lub nie uwzględnia zmian w polityce międzynarodowej. Świadczy o tym m.in. obecna sytuacja Niemiec i nerwowe próby ochrony europejskich firm przed zagraniczną konkurencją, przy wykorzystaniu instrumentów politycznych.

W tym kontekście propozycja Enrico Letty, by zadbać o jednolity rynek jako niezbędny warunek powodzenia transformacji brzmi rozsądnie – bo „ucieczka do przodu” bez odpowiedniej „formy” jest ryzykowna i gospodarczo, i politycznie. Tak jak ekonomiczne prosperity nie jest bezwarunkowym darem od losu, tak samo społeczne poparcie dla integracji europejskiej. Przez ostatnie 20 lat UE kojarzyła się Polakom z gwarancją wolności i wzrostu dobrobytu. Pytanie czy daleko idące restrykcje wprowadzane przez Brukselę typu zakaz rejestracji samochodów spalinowych nie stanowią ryzyka dla tego pozytywnego skojarzenia?