- Niemal każdy, kto miał zdolność kredytową i chciał kupić pierwsze w życiu mieszkanie, już to zrobił ze wsparciem „Bk 2 proc.” Od jego zakończenia minęło zbyt mało czasu, aby zebrała się nowa, liczna grupa takich osób — wyjaśniają. - Demografia jest nieubłagana. Z każdym rokiem w dorosłość wchodzi coraz mniej Polaków. W ostatnich latach było to rekompensowane dużym napływem imigrantów, głównie z Ukrainy. Nowi imigranci wciąż do nas przybywają, ale nie jest to już taka skala jak po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. Gdyby jednak okazało się, że popyt na tanie kredyty będzie zaskakująco wysoki, to program ma wbudowany bezpiecznik w postaci limitu wniosków. W tym roku to 35 tysięcy, a od przyszłego roku limit będzie wynosił po 15 tys. kwartalnie.

Różnice wysokości raty zwykłego kredytu z ratą stałą i w „Kredycie na start” dla pary bez dzieci (zakładając: okres spłaty 30 lat, zwykły kredyt również można byłoby zaciągnąć na pełną wartość mieszkania) Mat.prasowe