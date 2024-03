Schumer w czasie wystąpienia w Senacie stwierdził, że rząd Netanjahu „nie odpowiada już potrzebom Izraela”.



Senator Partii Demokratycznej wzywa do rozpisania wyborów w Izraelu

- Jako demokracja, Izrael ma prawo wybrać swoich własnych przywódców (...). Ale ważne jest, by Izraelczykom dano wybór. Jest potrzeba nowej debaty o przyszłości Izraela po 7 października — powiedział Schumer.



- Moim zdaniem najlepiej dokonać tego przez rozpisanie wyborów — dodał.



Schumer stwierdził też, że byłoby „ogromnym błędem” Izraela odrzucenie rozwiązania dwupaństwowego w konflikcie z Palestyńczykami. Lider Partii Demokratycznej w Senacie wezwał też negocjatorów mediujących między Izraelem a Hamasem, by zrobili wszystko co możliwe i doprowadzili do zawieszenia broni w wojnie, która toczy się od 7 października.