Stosunki polsko-ukraińskie. Dlaczego się pogorszyły?

Czaputowicz zauważył, że Ukraina od początku wojny potrzebuje wsparcia militarnego i finansowego, tymczasem ważne grupy społeczne, także w Polsce, nie mają woli ani wspierania jej, ani ponoszenia kosztów tego wsparcia.



Tu były minister nawiązał do trwającego — także w Polsce — protestu przeciwko importowaniu z Ukrainy towarów spożywczych. - Przecież my blokujemy zachodnią granicę Ukrainy, uniemożliwiamy jej eksport, zdobycie środków na kontynuowanie walki. Jeszcze ten protest jest popierany przez społeczność polską - rolnicy są wspierani przez Polaków - mówił Czaputowicz. Ocenił, że z perspektywy Ukraińców ważne jest to, że bronią się i tracą życie, a "dla naszych rolników jest ważne to, że spadają ceny". Pytany, czy Ukraińcy eskalują konflikt na granicy, polityk stwierdził, że "to my łamiemy prawo" - rozsypujemy na torach należące do ukraińskich firm towary, a Ukraińcy postępują zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego i dobrych stosunków.

Były szef MSZ uważa, że stosunki polsko-ukraińskie, zaostrzone przez konflikt na granicy, popsuły się mniej więcej przed rokiem wskutek błędów poprzedniego rządu. Po społecznym zrywie na początku rosyjskiej napaści, kiedy działania Polaków stały się przykładem dla świata, górę wzięły różnice interesów między Warszawą a Kijowem.

Wówczas, jak przypomniał Czaputowicz, ze strony jednego z ówczesnych wiceministrów spraw zagranicznych padł postulat, aby Ukraina nie została członkiem Unii Europejskiej dopóty, dopóki nie dojdzie do ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Mówił tak w listopadzie 2023 roku wiceminister Paweł Jabłoński, podkreślając, że "bez rozwiązania sprawy ekshumacji Ukraina nie ma co marzyć o tym, że wejdzie do UE". Błędem był także apel ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka, by rolnicy "zachowali spokój" i wstrzymali się z wyprzedawaniem polskiego zboża, bo jego cena wzrośnie, a w tym czasie firmy zapełniły magazyny zbożem z Ukrainy. - To był błąd rządu - ocenił Czaputowicz.