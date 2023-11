Czechy blokują rosyjskie nieruchomości państwowe. Kreml: Oszałamiająca polityka

Blokada nie obejmuje własności dyplomatycznej, tzn. należącej do rosyjskich placówek dyplomatycznych w Czechach. Nie dotyczy też własności prywatnej. Jednak kilka osób już wcześniej zostały objętych czeskimi sankcjami (np. dyr. generalny rosyjskiego koncernu Taktyczna Broń Rakietowa Borys Obnosow, jego córka i zięć posiadający w Czechach wiele mieszkań).

Poza jednak nieruchomościami należącymi do ambasady i konsulatów państwo rosyjskie posiada w Czechach ok. 50 nieruchomości (przede wszystkim budynków mieszkalnych) znajdujących się głównie w Pradze, Brnie i Karlovych Varach. Wszystko to spadek po ZSRR.

Czeskie władze nie podały listy nieruchomości objętych sankcjami, ale wcześniej było wiadomo, że samej Pradze administracja prezydenta Rosji posiada co najmniej trzy wielopiętrowe budynki, w których mieszkania są wynajmowane oraz willę pod miastem. Przy czym od wybuchu wojny z Ukrainą w 2014 roku zarządzający nimi Rosjanie domagali się opłat w gotówce (a nie na rachunki bankowe) oraz odmawiali wynajmującym wydania kopii umów najmu.

Kilkakrotnie też dochodziło tam do bójek, tzw. personel zarządzający bił najemców, co prowadziło do interwencji czeskiej policji i procesów sądowych. Po 2014 roku Rosjanie bowiem wyrzucali ze swoich budynków Ukraińców którzy wynajmowali tam mieszkania, a po 2020 – Białorusinów (po rewolucji na Białorusi), a w końcu obywateli Kazachstanu (bez wyraźnej, politycznej przyczyny).

Odbieranie przywilejów czyli „polityka głęboko antyrosyjska”

Jeszcze zaś wiosną Czesi wypowiedzieli dziewięć umów o bezpłatnym użytkowaniu przez państwo rosyjskie 59 działek ziemi (do rosyjskiego państwa należy w sumie ok. 89 tys. m kw). Umowy były zawierane w latach 1972-1980, obecnie na działkach ziemi stoją budynki z mieszkaniami na wynajem: w Pradze (w pobliżu rosyjskiej ambasady), Brnie, Karlovych Varach, Vlkančicach i Jevanach (dwie ostatnie miejscowości znajdują się kilkadziesiąt kilometrów na południowy wschód od Pragi).