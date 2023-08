- Nigdy tego ostatecznie nie potwierdzono, oczywiście nie zrobią tego z powodów bezpieczeństwa, ale przekazano mi wiarygodne informacje, że musiano rozebrać samochody na części, by znaleźć urządzenia opierające się na niewielkich kartach SIM, które były zdolne śledzić samochody i ich trasy - powiedział sir Iain Duncan Smith w rozmowie z LBC.

Istnieją obawy, że Chińczycy zdominują brytyjski rynek aut elektrycznych, zwiększając uzależnienie Wielkiej Brytanii od Pekinu

Rozmówca brytyjskiego radia twierdził, że Chińczycy mogą włączać takie urządzenie "kiedy tylko chcą".

Sir Iain Duncan Smith w rozmowie z LBC mówił też, że oficer wywiadu przekonywał go, że Chińczycy mogli śledzić działania członków rządu "przez miesiące lub nawet lata (...) budując bogaty obraz jego aktywności".



- Można robić to powoli i metodycznie przez długi, długi czas - dodał.

Samochody elektryczne z Chin zagrożeniem dla Wielkiej Brytanii?

Sir Iain Duncan Smith krytycznie wypowiedział się też o imporcie chińskich samochodów do Wielkiej Brytanii, zwłaszcza biorąc pod uwagę dążenie przez Londyn do osiągnięcia zeroemisyjności do 2030 roku. W Wielkiej Brytanii sprzedaż nowych samochodów spalinowych ma zostać zakazana w 2030 roku.