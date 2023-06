Nie ma zgody Polski na konkluzje szczytu UE ws. uchodźców

- Konkluzje z 2018 roku to była odpowiedź na tamten kryzys migracyjny - przypomniał Morawiecki nawiązując do kryzysu migracyjnego z 2015 roku. Premier przypomniał, że w tamtym czasie Polska i Węgry protestowały przeciwko przymusowej relokacji uchodźców.

Czytaj więcej Dyplomacja Mateusz Morawiecki przedstawia "plan bezpiecznych granic" UE Granice zaznaczają rzeczywistą różnicę między Europą jako kontynentem wolności i bezpieczeństwa, a obszarami w których panuje chaos, anarchia, a niekiedy tyrania - oświadczył na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

- Otworzymy drzwi - wpłynie cała rzeka nielegalnych migrantów, to z czym mamy do czynienia chociażby we Francji czy w dalekiej od Morza Śródziemnego Szwecji - oświadczył Morawiecki.



- Europejczycy mają święte prawo być u siebie gospodarzami - podkreślił.

Morawiecki odniósł się do wypowiedzi unijnej komisarz ds. wewnętrznych, Ylvy Johansson.

- Powiedziała, że to wszystko nie oznacza przymusowej relokacji. Jeśli jakiś kraj musi zapłacić karę 22 tys. euro za nieprzyjętego imigranta to jest to de facto przymus. A punkt drugi - ja poprosiłem o to, że skoro taka jest wypowiedź pani Johansen to ja poprosiłem, by, w związku z tym, została wpisana ta wypowiedź, że nie ma przymusowej relokacji, w konkluzjach. Ponieważ nie było na to zgody to nie ma naszej zgody na konkluzje - chyba wszystko jest logiczne, wszystko jest jasne - oświadczył szef rządu.