Afrykańska misja pokojowa na Ukrainie skazana na porażkę

Prezydent Ugandy Yoweri Museveni w środę odwołał przyjazd, motywując to, jak podały lokalne media, pozytywnym testem na covid. Jednak w czwartek wygłosił, zachowując „dystans 300 metrów”, mowę w sprawie budżetu przed ugandyjskim parlamentem. Prezydent Konga Denis Sassou Nguesso w ostatniej chwili zrezygnował i nawet zaproponował przełożenie terminu całej misji.

Czterech zamiast sześciu prezydentów. Plus jeden premier na Ukrainie

Ostatecznie, jak powiedział nam w czwartek wieczorem ambasador Zwarycz, na spotkaniu z Zełenskim w Kijowie będzie czterech prezydentów – w tym nieobecny u Dudy prezydent Senegalu Macky Sall. A Egipt zamiast prezydenta Abd al-Fataha Sisiego będzie reprezentował premier Mustafa Madbuli.

– Różne organizacje, afrykańskie i arabskie, chcą mediować, ale to nic nie zmieni, bo obie strony nie są gotowe do pokoju – mówi „Rzeczpospolitej” znany egipski politolog Said Sadek.

I przedstawia podejście Egipcjan do tej wojny: – Nie chcą drażnić Rosji ze względu na wielkie interesy – broń, zboże. Niektórzy uważają, że wyłoni się nowy porządek świata, z Rosją jako przywódcą. Ale z drugiej strony wielu porównuje wydarzenia w Ukrainie do sytuacji Palestyńczyków, których popierają, kojarzą im się one z przejmowaniem palestyńskich ziem przez Izrael. Obawa przed uznawaniem zdobyczy terytorialnych wywołuje trochę sympatii i zrozumienia dla Ukraińców. Ale realizm nakazuje zakładać, że Rosja wygra. Ta wojna skończy się niekorzystnie dla Ukrainy, straci ziemie, nie będzie taka jak przedtem. Kompromis to podział Ukrainy. I będzie potem osłabiona – podkreśla Said Sadek.

Chińskie oczekiwania nie wróżą dobrze

Cyril Ramaphosa o wyprawie do Kijowa i Moskwy poinformował kilka dni temu w rozmowie telefonicznej chińskiego przywódcę Xi Jinpinga.