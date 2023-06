Afrykańska misja pokojowa. Przed Kijowem spotkanie z Andrzejem Dudą

Jutro po południu prezydent Andrzej Duda spotka się z trzema prezydentami, z każdym oddzielne. Najpierw z Azalim Assoumanim, prezydentem Komorów, który pełni teraz także funkcję przewodniczącego Unii Afrykańskiej. Potem z Zambijczykiem Hakainde Hichilemą.

Reklama

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Afrykańscy przywódcy chcą naciskać na Ukrainę w kwestii rozmów pokojowych Sześciu afrykańskich przywódców proponuje, aby Ukraina zgodziła się na rozpoczęcie rozmów pokojowych z Rosją, nawet jeśli rosyjskie wojska pozostają na jej ziemi - poinformowała w poniedziałek prezydencja Republiki Południowej Afryki.

A na koniec z Cyrilem Ramaphosą, prezydentem RPA, najważniejszego kraju w tym gronie. Jest on szefem delegacji z Afryki, która odwiedzi też stolice Ukrainy i Rosji.

Czy RPA jest bezstronna?

To Ramaphosa miesiąc temu ujawnił, że kilku prezydentów krajów afrykańskich chce się udać do Kijowa i do Moskwy z misją pokojową.

RPA trudno jednak występować w roli negocjatora, bo jest postrzegana jako prorosyjska. Jest wraz z Rosją członkiem antyzachodniego sojuszu BRICS. W tym roku przeprowadziła też z nią wspólne manewry morskie.