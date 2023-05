Afrykańscy przywódcy chcą naciskać na Ukrainę w kwestii rozmów pokojowych

Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 453 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy Rosjanie mieli przeprowadzić atak rakietowy na Dniepr.

Od chwili, gdy pojawiają się plany nakłonienia Ukrainy do rozmów pokojowych, Kijów podkreśla, że rosyjskie wojska muszą wycofać się z Ukrainy przed rozpoczęciem rozmów. Moskwa natomiast żąda, aby Kijów uznał rosyjską suwerenność nad Krymem, który zaanektował od Ukrainy w 2014 roku, jako warunek wstępny negocjacji.



Mimo to prezydenci sześciu państw Afryki - Egiptu, Konga, RPA, Senegalu, Ugandy i Zambii - zamierzają na początku czerwca udać się do Moskwy i Kijowa, by "zainicjować proces pokojowy", jeszcze w czasie trwania działań wojennych.

Czytaj więcej Polityka RPA odrzuca oskarżenia USA o wysyłkę broni do Rosji Urzędnicy z RPA odparli w piątek zarzuty USA, że rosyjski statek odebrał broń z bazy morskiej w pobliżu Kapsztadu pod koniec ubiegłego roku, co - jak obawiają się inwestorzy - może skłonić Waszyngton do nałożenia sankcji.

- Celem wizyty jest też poruszenie "drażliwej kwestii": w jaki sposób obłożona sankcjami Rosja może otrzymać zapłatę za eksport nawozów, których Afryka desperacko potrzebuje - powiedział agencji AP główny mediator który pośredniczył w rozmowach, Jean-Yves Ollivier.