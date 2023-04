Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 421 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski mówi o formowaniu nowych jednostek straży granicznej.

Na początku kwietnia minister handlu zagranicznego Holandii Liesje Schreinemacher mianowała Rona Van Dartela specjalnym wysłannikiem ds. biznesu i odbudowy Ukrainy.

Będący już na emeryturze Van Dartel miał pełnić rolę łącznika pomiędzy holenderskim środowiskiem biznesowym, władzami Ukrainy i instytucjami międzynarodowymi.

Współpraca Van Dartela z rządem zakończyła się ze skutkiem natychmiastowym.

Van Dartel udzielił wywiadu Gerardowi Dielessenowi, autorowi książki pod tytułem "If you lower the bar you won't jump higher" (Jeśli obniżysz poprzeczkę, nie skoczysz wyżej - red.). Van Dartel powiedział między innymi: "Ukraińcy to też Rosjanie. Nie powinniśmy o tym zapominać. Taka jest rzeczywistość." Van Dartel uznał również międzynarodowych polityków za "naiwnych" w kwestii Rosji i powiedział, że cierpią na "myślenie życzeniowe" o zmianach w Federacji Rosyjskiej.