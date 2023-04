"Informacja o oczyszczeniu z zarzutów Przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi jest pierwszą pozytywną wiadomością z Mińska od dłuższego czasu. Mamy nadzieję, że jest to sygnał zmiany nastawiania władz w Mińsku do Polaków na Białorusi i gotowości do konstruktywnego dialogu ws. bilateralnych" - pisze MSZ w oświadczeniu.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych niezmiennie apeluje o uwolnienie Andrzeja Poczobuta i wycofanie wszelkich zarzutów ciążących na nim. Sprawa ta ma dla nas najwyższy priorytet" - podkreśla jednocześnie resort polskiej dyplomacji.



"Z zadowoleniem odnotowujemy fakt, że Andżelika Borys została oczyszczona z nieprawdziwych zarzutów. To krok w dobrym kierunku. Liczymy, że podobne decyzje zapadną także wobec Andrzeja Poczobuta i innych więźniów. Nie zapominamy o was!" - napisał na Twitterze Jasina.



W marcu 2022 roku szefowa Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys został zwolniona z więzienia. Miała to być osobista decyzja przywódcy Białorusi, Aleksandra Łukaszenki.

Borys została aresztowana w marcu 2021 roku. Oskarżona ją, podobnie jak Andrzeja Poczobuta, o podżeganie do nienawiści oraz „rehabilitację nazizmu”, za co szefowej Związku Polaków na Białorusi groziło nawet 12 lat więzienia.



Podobne zarzuty postawiono polsko-białoruskiemu dziennikarzowi i publicyście oraz działaczowi polskiej mniejszości na Białorusi, który - inaczej niż Borys - nie został wypuszczony z więzienia, a sąd w Grodnie skazał go na 8 lat pozbawienia wolności.



Podczas niedawnego orędzia do Białorusinów i białoruskiego parlamentu Łukaszenko proponował wymianę Poczobuta na przebywającego w Polsce białoruskiego opozycjonistę, Pawła Łatuszkę. Strona polska nie podjęła tego tematu.



W dniu, w którym MSZ potwierdził oczyszczenie Borys z zarzutów, białoruskie KGB poinformowało o aresztowaniach obywateli Polski podejrzanych o prowadzenie działań szpiegowskich na Białorusi.

W grudniu 2021 roku Borys i Poczobut zostali laureatami Nagrody im. Jerzego Giedroycia przyznawanej przez redakcję "Rzeczpospolitej".