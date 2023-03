Wartość uzbrojenia, na sprzedaż którego Tajwanowi zgodę wyraził Departament Stanu, ma wynieść 619 mln dolarów. Decyzja zapadła w momencie, gdy Tajwan od dwóch dni informuje o pojawianiu się licznych chińskich samolotów wojskowych w jego strefie identyfikacji obrony przeciwlotniczej (ADIZ)



Sprzedaż broni Tajwanowi doprowadzi prawdopodobnie do jeszcze większego napięcia w relacjach Chin z USA. Chiny uważają Tajwan za zbuntowaną prowincję i integralną część Państwa Środka. Pekin nigdy nie wyrzekł się siły jako sposobu przywrócenia suwerenności nad Tajwanem. Według amerykańskiego wywiadu prezydent Chin, Xi Jinping, nakazał chińskiej armii osiągnięcie gotowości do przeprowadzenia inwazji na Tajwan do 2026 roku.

USA nie utrzymują formalnych relacji dyplomatycznych z Tajwanem, ale pozostają jednym z najważniejszych sojuszników wyspy i głównym dostawcą nowoczesnego uzbrojenia dla tajwańskiej armii.



W wydanym oświadczeniu Pentagon podkreśla, że broń, którą USA chcą sprzedać Tajwanowi, wzmocni potencjał obronny wyspy w zakresie obrony przestrzeni powietrznej.

Z kolei Ministerstwo Obrony Tajwanu podkreśla, że pociski dla myśliwców F-16 pomogą "skutecznie bronić przestrzeni powietrznej przed zagrożeniami i prowokacjami komunistycznej armii".



Pociski dla Tajwanu mają dostarczyć koncerny Raytheon Technologies oraz Lockheed Martin. Oba koncerny zostały objęte chińskimi sankcjami za sprzedaż broni Tajwanowi.



W czwartek, drugi dzień z rzędu, Tajwan informuje o dużej liczbie chińskich samolotów wojskowych, które pojawiły się w jego strefie identyfikacji obrony przeciwlotniczej (przestrzeń powietrzna sąsiadująca z przestrzenią powietrzną Tajwanu). W ciągu doby w strefie tej wykryto 21 chińskich samolotów - 17 myśliwców J-10 i cztery myśliwce J-16. Myśliwce pojawiły się w pobliżu kontrolowanego przez Tajwan archipelagu Dongsha Qundao.

Dzień wcześniej w strefie identyfikacji obrony przeciwlotniczej Tajwanu pojawiło się 19 chińskich samolotów wojskowych.