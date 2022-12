Opozycja powinna zaakceptować zaproponowany przez PiS test niezawisłości sędziego, bo to prawdziwa zmiana. Przeniesienie sądownictwa dyscyplinarnego do NSA to zły pomysł, ale jest sposób, by z niego wyjść - uważa prof. Marcin Matczak, prawnik, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.