Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, przemawiając do uczestników szczytu G20 na indonezyjskiej wyspie Bali wezwał światowych przywódców do poparcia planu zakończenia wojny na Ukrainie dodając, że nadszedł czas, by naciskać Rosję do zawarcia pokoju, po tym jak ukraińska armia zajęła w piątek Chersoń.