Minister Czarnek zagroził, że wyjdzie ze studia. "Nie pański interes, co robię z żoną w domu"

- Panie redaktorze, nie życzę sobie, żebyśmy rozmawiali o mojej żonie na antenie. Nie pański interes, co ja robię ze swoją żoną w swoim domu - mówił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, odpowiadając w RMF FM na pytania Roberta Mazurka, czy zakazuje swojej żonie czytania książek, które były nawiązaniem do wypowiedzi polityka w sprawie burmistrza Ustrzyk Dolnych i podręcznika do HiT autorstwa prof. Roszkowskiego.