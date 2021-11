Od rana w poniedziałek grupa kilku tysięcy migrantów próbuje przedostać się z Białorusi do Polski. Na południe od przejścia granicznego w Kuźnicy doszło do próby siłowego przedarcia się na polską stronę.



Reklama

Po naradzie w BBN rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że przy polskiej granicy ma przebywać około 3-4 tys. osób. Na terenie całej Białorusi jest kilkanaście tysięcy osób, które są gotowe do przekroczenia granicy.

Do wydarzeń odniósł się na konferencji prasowej rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price.

Czytaj więcej Polityka Wiceszef MSZ: Polscy dziennikarze mogą jechać na Białoruś i stamtąd relacjonować kryzys na granicy - Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pani redaktor czy ktoś z innych dziennikarzy pojechał na Białoruś i stamtąd też relacjonował. Jeżeli państwu nie odpowiada zamknięcie granicy, uważacie, że jesteście ograniczeni w swojej działalności, to możecie z drugiej strony pokazywać - powiedział w TVN24 wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, poseł PiS, odnosząc się do kwestii ograniczeń dotyczących pracy mediów na terenach objętym stanem wyjątkowym.

Oświadczył, że Stany Zjednoczone wzywają białoruskie władze do natychmiastowego zaprzestania wymuszania napływu nielegalnych migrantów przez swoje granice do Europy.

Reklama

- Dopóki białoruski reżim odmawia szanowania swych międzynarodowych zobowiązań, podważa pokój i bezpieczeństwo w Europie i kontynuuje prześladowanie ludzi, którzy pragną jedynie wolności, będziemy nadal naciskać na Łukaszenkę i nie osłabimy naszych wezwań do pociągnięcia go do odpowiedzialności - powiedział dziennikarzom rzecznik.