Szef MSZ w rządzie talibów, Amir Khan Muttaqi, w liście do sekretarza generalnego wyraził chęć wystąpienia na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, które kończy się w poniedziałek.



Rzecznik Guterresa, Farhan Haq, potwierdził, że otrzymał list szefa dyplomacji w rządzie talibów. Obecnie ambasadorem Afganistanu przy ONZ jest Ghulam Isaczai, wyznaczony na to stanowisko przez obalony w sierpniu, w wyniku błyskawicznej ofensywy talibów, rząd.

Pełniący obowiązki burmistrza Kabulu Hamdullah Nohmani ogłosił w niedziele nakaz, na mocy którego te kobiety, których obowiązki zawodowe mogą przejąć mężczyźni, mają pozostać w domu. Są wyjątki: mogą sprzątać damskie toalety.

Haq poinformował, że żądanie Amira Khana Muttaqiego trafiło do dziewięcioosobowego Komitetu Pełnomocnictw Zgromadzenia Ogólnego, do którego należą USA, Chiny i Rosja. Jest mało prawdopodobne, by komitet zebrał się przed poniedziałkiem, a więc szansa na to, że szef MSZ w rządzie talibów wystąpi na forum ONZ, jest niewielka.



Z kolei wymiana ambasadora Afganistanu przy ONZ - jak zauważa Reuters - byłaby ważnym krokiem na drodze do zdobycia międzynarodowego uznania przez nowo utworzony rząd talibów.

Komitet Pełnomocnictw Zgromadzenia Ogólnego zazwyczaj zbiera się w październiku lub listopadzie

W liście do sekretarza generalnego ONZ szef MSZ w rządzie talibów pisze, że misja dotychczasowego ambasadora Afganistanu przy ONZ "skończyła się i nie reprezentuje on już Afganistanu".



Jednak do czasu podjęcia decyzji przez Komitetu Pełnomocnictw Zgromadzenia Ogólnego Isaczai będzie pełnił funkcję ambasadora Afganistanu przy ONZ - zgodnie z regulaminem Zgromadzenia Ogólnego. Isaczai miał wystąpić na forum ZO ONZ w poniedziałek.



Komitet Pełnomocnictw Zgromadzenia Ogólnego zazwyczaj zbiera się w październiku lub listopadzie.



Oprócz USA, Chin i Rosji należą do niego Bhutan, Chile, Namibia, Sierra Leone, Szwecja oraz Bahamy.



W latach 1996-2001, za czasu pierwszych rządów talibów w Afganistanie, ambasador obalonego przez nich afgańskiego rządu pozostawał przedstawicielem Afganistanu w ONZ.