W dniu 19 lipca 2024 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, po przekazaniu mu do ponownego rozpoznania sprawy przez Sąd Najwyższy, wydał wyrok, w którym zobowiązał Tomasza Lisa do publikacji przeprosin na łamach „Newsweeka”. Jest to finał ciągnącej się 7 lat sprawy, która swoje źródło miała w artykule publicysty Newsweeka o Ziemkiewiczu.

— Czekam na przeprosiny za wyssane z palca opowieści nie istniejących (co wykazał proces) „kolegów ze studiów” jak to niby tchórzyłem przed komuną, szydziłem z opozycji i namawiałem do kolaboracji — skomentował sprawę w portalu X (Twitter) Rafał Ziemkiewicz.

Sąd zobowiązał Tomasza Lisa do publikacji przeprosin w ciągu 21 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku. Wskazane zostały rozmiar i miejsce, w którym powinny się one znaleźć (14 strona tygodnika), a także treść przeprosin „za naruszenie jego (Ziemkiewicza — przyp. red.) dóbr osobistych — dobrego imienia oraz godności”. W przypadku nieopublikowania przeprosin w terminie, sąd upoważnił Ziemkiewicza do publikacji takich przeprosin na koszt Lisa.