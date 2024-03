Śmierć Lizy. Szef Ordo Iuris grozi pozwem, eksperci nie wróżą powodzenia

Również zdaniem dr. Michała Bieniaka, adwokata z Kancelarii Adwokackiej Michał Bieniak, ochronę dóbr osobistych trzeba powiązać z cechą określonej osoby. – Samo ujawnienie religii, wyznania, narodowości, orientacji seksualnej czy jakiejkolwiek innej cechy sprawcy przestępstwa nie narusza dóbr innych osób należących do którejkolwiek tych grup – mówi ekspert.

- Nie można tego też uznać za „mowę nienawiści”, o ile jest to jedynie sucha informacja, a nie wskazywanie, że istnieje związek pomiędzy sprawstwem przestępstwa a byciem na przykład muzułmaninem lub katolikiem – tłumaczy. Zauważa, że w takiej sytuacji mogłaby już pojawić się przesłanka do pociągnięcia do odpowiedzialności autora takich słów. – Nie jest to jednak przypadek tej sprawy. Tutaj mamy do czynienia z suchą informacją, a nie budową jakichś powiązań – konkluduje.