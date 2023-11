Seniorka w pobrudzonej sukience. Prezes TVP ubolewa i zapewnia

Odpowiedź nadeszła z TVP. Prezes Mateusz Matyszkowicz wyraził ubolewanie z powodu "sytuacji, która nigdy nie powinna mieć miejsca." Poinformował, że władze kierowanej przez niego spółki "podjęły niezbędne czynności zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji służbowych od osób odpowiedzialnych za realizację i emisję materiału." W pełni podzielił ocenę RPO.

"Sposób realizacji, konstrukcja i wreszcie dopuszczenie do emisji powyższego materiału było niedopuszczalne i uchybiało zasadom profesjonalizmu i etyki, którą w swojej pracy zawodowej kierować się powinni pracownicy i współpracownicy Telewizji Polskiej." - napisał Matyszkowicz, zaznaczając jednocześnie, że działanie odpowiedzialnych za to osób miało charakter nieumyślny i nie miało na celu ośmieszenia starszej kobiety.

"Władze Telewizji Polskiej S.A. przystąpiły do wyjaśnienia i wyciągnięcia konsekwencji wewnętrznych wobec autorów materiału niezwłocznie po jego emisji, i krytyce, która słusznie spadła na niego niedługo po tym. W wyniku tego procesu, w stosunku do osób odpowiedzialnych za powstanie i emisję materiału zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe. Informuję ponadto, że Telewizja Polska S.A. zdecydowała się wdrożyć dodatkowe procedury kontrolne, mające na celu niedopuszczenie do podobnych sytuacji w przyszłości." - podkreślił prezes TVP.