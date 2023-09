W Polsce zauważalny jest duży wzrost zachorowań na kiłę

Na kiłę chorują osoby mające wielu partnerów i stroniące od prezerwatyw

Kiła (syfilis) to infekcja wywołana przez krętka bladego przenoszona głównie drogą płciową. Ryzyko zachorowania na kiłę jest dużo wyższe wśród osób aktywnych seksualnie i niestosujących prezerwatyw.

Od zakażenia krętkiem bladym do pierwszych objawów kiły może minąć od 9 do 90 dni. Średnio jednak choroba rozwija się trzy tygodnie. Zaraźliwość kiły jest wysoka, a jej przebieg może być utajony. Czasem dochodzi też do samowyleczenia lub zmian narządowych o poważnym charakterze.

Rozróżnia się kiłę nabytą wczesną - trwającą do dwóch lat od zakażenia, występuje w postaci objawowej i utajonej – oraz późną, która nadchodzi po 3-5 latach od zakażenia.

Pierwszym objawem kiły wczesnej jest owrzodzenie, z którego może wypływać surowicza wydzielina z właściwościami zakaźnymi. Owrzodzenie pierwotne zwykle występuje na narządach płciowych, odbytnicy, odbycie, rzadziej dotyczy jamy ustnej. Powiększają się także węzły chłonne.

Kolejny etap to wysypka pojawiająca się na skórze i błonach śluzowych. Przybiera ona postać grudek, które uszkadzają skórę. Po pewnym czasie objawy te ustępują, nie pozostawiając blizn, a kiła przechodzi w fazę utajenia, która często prowadzi do zmian w układzie nerwowym i może wywoływać późniejszą kiłę układu nerwowego.

Kiła może atakować także układ sercowo-naczyniowy (tętniaki aorty wstępującej), nerwowy (np. zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, porażenie postępujące, wiąd rdzenia), narządy wewnętrzne (nacieki), skórę i kości.