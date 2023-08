Legionella. Sanepid: Epidemia jest na etapie wygaszania

W czwartek dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie wygłosił oświadczenie dla mediów w związku z odnotowanymi na terenie Podkarpacia przypadkami zakażenia Legionellą. Do tej pory potwierdzono ponad 150 przypadków zachorowań na legionellozę, zmarło 18 osób (wszystkie miały choroby współistniejące).

- Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi bardzo intensywne działania kontrolne i zapobiegawcze celem ograniczenia warunków, gdzie mogłoby dojść do zakażenia. Prowadzimy dochodzenie epidemiologiczne, żeby ustalić potencjalne źródło zakażenia - powiedział dr Adam Sidor.

Legionella. Jak dochodzi do zakażenia?

- Do zakażenia nie dochodzi poprzez bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem chorym, do zakażenia nie dojdzie również, jeżeli będziemy pili wodę z bakteriami Legionella. Do zakażenia dochodzi wyłącznie poprzez wdychanie bioaerozolu - podkreślił.

- Analizując aktualne dane epidemiologiczne (...) i w zasadzie pojedyncze przypadki potwierdzane w ciągu ostatnich paru dni mogę powiedzieć, że epidemia jest w tej chwili na etapie wygaszania - oświadczył dyrektor WSSE w Rzeszowie.