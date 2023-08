Żywą glistę wysłano poza tym do ośrodka badawczego CSIRO, gdzie pracuje naukowiec z dużym doświadczeniem w leczeniu chorób pasożytniczych. To on właśnie zidentyfikował glistę jako Ophidascaris robertsi.



Ophidascaris robertsi to glista występująca zwykle u pytonów dywanowych . Pacjentka szpitala w Canberze to pierwszy na świecie przypadek wykrycia pasożyta u człowieka.

Coraz więcej infekcji przenoszących się ze zwierząt na ludzi

Pacjentka mieszka w pobliżu jeziora zamieszkanego przez pytony dywanowe. Często zbierała rodzime jadalne rośliny z okolic jeziora, aby wykorzystać je do gotowania.

Lekarze i naukowcy zaangażowani w jej przypadek stawiają hipotezę, że pyton mógł wydalić pasożyta wraz z odchodami na rośliny, a pacjentka prawdopodobnie został zarażona po dotknięciu ich lub zjedzeniu.



Pacjentkę należy teraz leczyć ze względu na obecność larw, które mogły zaatakować inne części jej ciała, np. wątrobę. Ponieważ jednak żaden pacjent nie był wcześniej leczony z powodu tego pasożyta, zachowano ostrożność. Na przykład niektóre leki mogą wywołać stan zapalny w miarę obumierania larw. Zapalenie może być szkodliwe dla narządów takich jak mózg, dlatego też konieczne było podanie leków, aby przeciwdziałać niebezpiecznym skutkom ubocznym.

Pacjentka wraca do zdrowia i nadal jest regularnie monitorowana, a badacze badają, czy istniejąca wcześniej choroba, która spowodowała obniżoną odporność, mogła doprowadzić do zasiedlenia się larw. Przypadek został udokumentowany we wrześniowym wydaniu czasopisma "Emerging Infectious Diseases".