A jak podkreślił sędzia NSA Zbigniew Ślusarczyk, ta argumentacja może również opierać się na jawnych rejestrach i oświadczeniach, w których znajdują się dane osobowe zwalnianego z pracy. Zgodne z prawem przetwarzanie danych osoby, której wypowiada się umowę o pracę, może opierać się więc też na korzystaniu z powszechnie dostępnych, jawnych rejestrów.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III OSK 57/22

Co mówią przepisy RODO

Zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem

Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:



a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;



b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na jej żądanie przed zawarciem umowy;



c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;



d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej;



e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;



f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Z wyjątkiem, gdy nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności dziecka.