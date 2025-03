„Proszę Pana Prokuratora o zwrócenie uwagi kierownikom podległych Prokuratorowi Krajowemu powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, że w świetle obowiązujących przepisów prawa przetwarzanie bez podstawy prawnej danych osobowych, w szczególności danych podlegających wzmożonej ochronie, w tym danych o stanie zdrowia, jest niedopuszczalne” – pisze prezes UODO Mirosław Wróblewski do prokuratora krajowego Dariusza Korneluka.

Chodziło o jedną pacjentkę, zabrano dokumentację tysięcy kobiet

Wystąpienie ma związek ze sprawą działań Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, która 9 stycznia 2023 r. zatrzymała całą dokumentację medyczną pacjentek znajdujących się pod opieką lekarki, mimo że postępowanie dotyczyło wyłącznie jednej pacjentki. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko lekarce, oparty na danych znalezionych w tej dokumentacji.

Prezes UODO przypomina jednak, że przetwarzanie danych wszystkich pacjentek nie miało podstaw w prawie, a zatem było nielegalne. Podaje argumenty. Po pierwsze, przetwarzanie danych osobowych na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości możliwe jest wyłącznie, gdy jest to niezbędne dla realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów (art. 13 ustawy). Po drugie, dane osobowe szczególnych kategorii mogą być przetwarzane jedynie wtedy, gdy przepis prawa zezwala na takie działanie lub jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia lub interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby, bądź też dane tego typu zostały upublicznione przez osobę, której one dotyczą (art. 14 ustawy). Po trzecie, zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy, „kto przetwarza dane osobowe, o których mowa w przepisach o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch”.

- Dane dotyczące zdrowia – jako dane podlegające szczególnej ochronie – znajdują ochronę prawną zarówno w przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych, jak i w art. 47 Konstytucji RP. Wszystkie przytoczone przepisy nie dają podstawy do przetwarzania przez prokuraturę danych wszystkich pacjentek. Dlatego wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych znajdujących się w zatrzymanej dokumentacji medycznej będzie niezgodne z prawem – ostrzega prezes UODO.