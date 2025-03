Prezes UODO ukarał Radio Szczecin. Chodzi o głośną sprawę śmierci syna posłanki

Przypomnijmy: w grudniu 2022 r. Polskie Radio Szczecin, informując o skazaniu w 2021 r. byłego urzędnika Urzędu Marszałkowskiego woj. zachodniopomorskiego za czyny pedofilskie, miało zamieścić informacje umożliwiające identyfikację skrzywdzonego chłopca. Internauci szybko ujawnili, że jest synem znanej posłanki opozycji. 15-latek odebrał sobie życie.

W związku z tym wydarzeniami Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podjął decyzję o przeprowadzeniu w rozgłośni kontroli. Jak poinformowano we wtorkowym komunikacie wykazała ona, że „zaniedbań w zakresie ochrony danych osobowych jest tam wiele”.

Prezes UODO: skala zaniechań i naruszeń przepisów w radiu była bardzo duża

W decyzji przypomniano m.in., że zgodnie z Prawem prasowym nie wolno bez zgody osoby zainteresowanej publikować informacji oraz danych dotyczących prywatnej sfery życia, chyba że wiąże się to bezpośrednio z działalnością publiczną danej osoby. Zakaz publikacji rozciąga się zatem na wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, co wynika z definicji danych osobowych zawartej w art. 4 pkt 1 RODO.

Zgodnie z tym przepisem „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.