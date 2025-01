mObywatel wykorzystany przez oszustów. Ostrzeżenie z ministerstwa

- Cyberoszuści w spreparowanych materiałach zachęcają do sprawdzenia przysługujących świadczeń socjalnych w aplikacji mObywatel. W rzeczywistości reklamy przekierowują do fałszywych stron wyłudzających numery PESEL i dane uwierzytelniające do bankowości elektronicznej – twierdzi resort cyfryzacji.

Starsza pani z telefonem to fałszywa reklama kampanii „mObywatel ma łatwiej”

Jak podaje CSIRT KNF, użytkownicy mediów społecznościowych natknęli się na filmy wykorzystujące wizerunek starszej pani, która jest jedną z bohaterek aktualnych działań promocyjnych Ministerstwa Cyfryzacji pod tytułem „mObywatel ma łatwiej”. Spreparowane filmy pokazują seniorkę, która sięga po telefon z aplikacją mObywatel, a następnie podaje swój PESEL i sprawdza przysługujące jej świadczenia socjalne. W celu wypłaty środków, loguje się następnie do bankowości elektronicznej w wybranym przez siebie banku.

W rzeczywistości jest to fałszywa reklama. Zawiera ona linki do niebezpiecznych stron, które kradną wpisywane tam numery PESEL oraz dane logowania do bankowości elektronicznej. Ministerstwo Cyfryzacji przestrzega przed podawaniem jakichkolwiek danych na tych stronach. O mechanizmie działania fałszywej kampanii pisze w swoim komunikacie CSIRT KNF, udostępniając też obrazy z mediów społecznościowych.

Próby internetowych oszustw zgłaszać do CERT

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o potrzebie zachowania ostrożności podczas korzystania z Internetu. Wszelkie próby wyłudzeń, podejrzane wiadomości lub oszustwa internetowe zgłaszać można za pośrednictwem aplikacji mObywatel w usłudze Bezpiecznie w sieci. Zgłoszenia trafiają do specjalistycznych zespołów od cyberbezpieczeństwa CERT Polska i pomagają ekspertom blokować niebezpieczne strony, wiadomości oraz zapobiegać nowym próbom wyłudzeń w sieci.