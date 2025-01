Wrócił spór o numery ksiąg wieczystych. UODO konsekwentnie odmawia

Czytaj więcej Dane osobowe Sąd przyznał rację UODO w sporze ws. numerów ksiąg wieczystych w geoportalu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił wstrzymania wykonania postanowienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ograniczającego przetwarzanie danych osobowych w zakresie numerów ksiąg wieczystych w serwisie internetowym GEOPORTAL2.

Waldemar Izdebski: numery ksiąg wieczystych należy udostępnić

W październiku 2024 r. Waldemar Izdebski (już jako były GGK) wystosował kolejne pisma dotyczące dostępu do treści ksiąg wieczystych – do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara oraz prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosława Wróblewskiego. Zdaniem Izdebskiego umożliwienie powszechnego i anonimowego przeglądania treści dowolnej księgi wieczystej o znanym nam numerze, spowodowało, że wiele firm stworzyło sobie własne bazy ksiąg wieczystych przy pomocy tzw. scrapingu, czyli ekstrakcji potrzebnych informacji z kodu HTML generowanego w serwisie ekw.ms.gov.pl dla przeglądanej księgi wieczystej. Zatem przepis ustawy o księgach wieczystych i hipotece, który stanowi, że tylko wymienione tam instytucje mogą mieć szerszy dostęp do KW za zgodą ministra sprawiedliwości, jest - twierdzi Izdebski - fikcyjny. Firmy, które udostępniają dane o numerach KW, każą sobie za to płacić.

Zdaniem Izdebskiego, to wszystko przemawia za uchyleniem decyzji prezesa UODO uznającej numery ksiąg za dane osobowe, a także dostosowanie serwisu ekw.ms.gov.pl do przepisów rozporządzenia z 2013 r. w sprawie Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Przepisy te przewidywały, że dostęp do ksiąg wieczystych przez internet następować miał na wniosek zainteresowanego. Teraz wystarczy wpisać w wyszukiwarce ekw.ms.gov.pl sam numer księgi, by poznać całą jej treść. Nie wiadomo zatem, kto dane te pobiera.

PUODO: nie ma podstaw do zmiany stanowiska

W odpowiedzi prezes UODO Mirosław Wróblewski podkreślił, że „niezmiennie stoi na stanowisku, iż numery ksiąg wieczystych stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO” i przypomniał, że dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

- W tej sprawie nie ma żadnych podstaw do zmiany stanowiska organu nadzorczego, co do uznania numerów ksiąg wieczystych za dane osobowe. Nie zachodzą również żadne przesłanki do uchylenia lub zmiany decyzji – twierdzi prezes UODO Mirosław Wróblewski.