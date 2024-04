Zaledwie kilka dni wcześniej o podobnej sytuacji w mediach społecznościowych opowiedział poseł Konfederacji Sławomir Mentzen. Tym razem, cyberprzestępca podszywający się pod polityka powiedział policji o rzekomej bombie, podłożonej w szpitalu.

— To jest coraz mniej zabawne. — stwierdził Mentzen we wpisie w serwisie X/Twitter. — Przyjechała dziś do mnie do firmy policja z informacją, że ktoś podszył się pod mój stary numer telefonu i zadzwonił do szpitala z informacją, że jest tam bomba.