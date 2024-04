Włoski portal corriere.it alarmuje: grupa cyberprzestępców udostępnia do sprzedaży niezwykle niebezpieczne oprogramowanie, będące ulepszoną wersją programu Pegasus. Może ono pomóc włamać się na dowolny telefon bez konieczności jakiejkolwiek akcji ze strony użytkownika. Kosztuje zaś niebagatelną kwotę 1,5 miliona dolarów.

Rosyjscy hakerzy z nowym Pegasusem

Opracowane przez izraelskie służby oprogramowanie Pegasus w ostatnich latach budziło wiele kontrowersji, zarówno na gruncie polskim, jak i innych państw, m.in. w USA. Udostępniane władzom różnych państw, pozwalało na szpiegowanie i włamywanie się na telefony komórkowe wybranych osób.

Czytaj więcej Prawo karne Myrcha: inwigilowani Pegasusem otrzymają status pokrzywdzonych W ciągu najbliższych kilku dni ruszy wysyłka powiadomień do osób bezpodstawnie inwigilowanych Pegasusem - powiedział w czwartek w TVN24 wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Powiadomienia mają trafić do około 30 poszkodowanych.

Jak podaje włoski corriere.it, grupa cyberprzestępców mająca korzenie w Rosji wystawiła na sprzedaż w serwisie Telegram opracowaną przez siebie wersję oprogramowania Pegasus o nazwie „God” (ang. Bóg). Grupa ta jest znana z powiązań z rosyjskimi środowiskami hakerskimi oraz z aktywnych działań w tzw. sieci dark web. Oprogramowanie, które sprzedają, wystawione jest w cenie aż 1.5 miliona złotych. Skąd takie kwoty?

Jak twierdzą twórcy, ich oprogramowanie szpiegujące jest lepsze od zwykłego Pegasusa i niemożliwe do podrobienia. Pozwala ono na łatwe identyfikowanie i korzystanie z luk w systemie, by następnie „wkraść" się do wnętrza urządzenia. Do całkowitego zainfekowania telefonu wybranej osoby nie jest potrzebne nic, poza jedną rzeczą — jej numerem telefonu. Samo to wystarcza, by przypuścić skuteczny atak i de facto zrobić cokolwiek z zawartością urządzenia poszkodowanej osoby. Przestępcy dołączają do sprzedanych oprogramowań dokładne instrukcje infekowania urządzeń. Na sprzedaży i udzielaniu „wieczystego dostępu” zarobili już, jeśli wierzyć ich słowom, 6 milionów dolarów.