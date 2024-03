Ważny wyrok TSUE ws. RODO. Chodzi o dane przetwarzane przez urzędy

Wyrok jest odpowiedzią na pytanie węgierskiego sądu ws. wykładni przepisów ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Chcieli pomóc w czasie COVID, potrzebowali danych osobowych

W 2020 r. urząd dzielnicy Újpest w Budapeszcie podjął decyzję o udzieleniu pomocy finansowej osobom szczególnie narażonym na skutki pandemii COVID-19. W tym celu zwrócił się do węgierskiego skarbu państwa i do urzędu miasta Budapeszt o przekazanie danych osobowych niezbędnych do sprawdzenia warunków kwalifikowalności do uzyskania wsparcia.

O wniosku urzędu dzielnicowego ktoś zawiadomił węgierski organ nadzorczy odpowiedzialny za ochronę danych osobowych (odpowiednik polskiego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Ten stwierdził, że zarówno urząd dzielnicy Újpest, skarb państwa jak i organ municypalny naruszyły przepisy RODO. I wymierzył im kary pieniężne.

Jak ustalono, administracja Újpestu, wbrew obowiązkowi wynikającemu z RODO, nie poinformowała (w terminie jednego miesiąca) osób, których dane dotyczą, ani o celach wykorzystywania ich danych, ani o ich prawach w zakresie ochrony danych. W związku z tym urząd dzielnicy dostał nakaz usunięcia danych tych osób kwalifikujących się do pomocy, które o taką pomoc nie wystąpiły.