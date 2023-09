Tesla chce zatrudnić Polaków do Gigafactory Berlin. Wiemy ile płaci Elon Musk

Tesla rekrutuje polskich pracowników do Gigafactory Berlin. To póki co jedyna fabryka amerykańskiego producenta w Europie i największy zakład produkcji samochodów elektrycznych na Starym Kontynencie. Sprawdzamy ile można zarobić pracując dla Elona Muska.