GUS pokazał szybki odczyt. Inflacja przebiła oczekiwania rynku

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2026 r. wzrosły rok do roku o 2,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,6 proc. – podał we wstępnych danych Główny Urząd Statystyczny. Analitycy oczekiwali wzrostu cen w styczniu o 1,9 proc. rok do roku oraz o 0,6 proc. miesiąc do miesiąca.

