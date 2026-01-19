Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Profesor Tyrowicz: obecny poziom stóp procentowych powinien pozostać bez zmian

– Na tę chwilę nie ma przestrzeni do obniżania stóp procentowych – powiedziała w „Poranku TOK FM” prof. Joanna Tyrowicz. Członkini Rady Polityki Pieniężnej jest zdania, że obecny poziom stóp nie powinien być w najbliższym czasie zmieniany.

Publikacja: 19.01.2026 11:29

Tyrowicz: przy przyspieszeniu gospodarki potrzebna jest ostrożność w polityce pieniężnej

Tyrowicz: przy przyspieszeniu gospodarki potrzebna jest ostrożność w polityce pieniężnej

Foto: Bloomberg

Urszula Lesman

– Nie ma teraz przestrzeni do kolejnej obniżki stóp procentowych – uważa prof. Joanna Tyrowicz z Rady Polityki Pieniężnej. Jak mówiła gościni „Poranka TOK FM”, „w warunkach naszej gospodarki nie ma przestrzeni na coś, co nazywa się neutralną polityką pieniężną”. Prof. Tyrowicz uważa, że nie ma miejsca na zejście ze stopą referencyjną NBP poniżej 4 proc.

– Gospodarka przyspiesza, poziom inwestycji w tym roku raczej się zwiększy, a to podbije popyt na rynku pracy – dodała prof. Tyrowicz. Zaznaczyła również, że jako członkini RPP nie wypada jej komentować oczekiwań dotyczących wznowienia cięć stóp procentowych od marca. – Takie wypowiedzi są po prostu niestosowne – argumentowała.

Tyrowicz: polityka pieniężna powinna pozostać nieco restrykcyjna

– Mamy dobry odczyt inflacji, z czego powinniśmy się cieszyć, ale jest to średnia ważona cen, które wciąż są bardzo daleko od tego, co moglibyśmy nazwać stabilnością. W mojej ocenie polityka pieniężna powinna pozostać nieco restrykcyjna, z uwagi na bardzo dużą skalę stymulacji fiskalnej oraz przyspieszenie wzrostu gospodarczego – wyjaśnia prof. Tyrowicz.

Czytaj więcej

Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych
Dane gospodarcze
Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych

W 2025 roku Rada Polityki Pieniężnej sześciokrotnie obniżyła stopy procentowe.

Reklama
Reklama

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział na konferencji prasowej po decyzji RPP, że wciąż istnieje przestrzeń do obniżek stóp proc. Zaznaczył jednak, że nie jest ona duża. Za mało prawdopodobne uznał jednorazowe cięcie stopy proc. o 0,5 pkt. proc. Raczej – jak wskazał – będą to mniejsze kroki, rzędu 0,25 pkt. proc.

– Dalsze decyzje będziemy podejmować w zależności od napływających danych i prognoz. Sytuacja jest dobra. Cieszymy się, że weszliśmy w nowy rok z niższą inflacją – powiedział prezes NBP.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Dane Gospodarcze Stopy Procentowe Organizacje Rada Polityki Pieniężnej (RPP) Joanna Tyrowicz
5 proc. wzrostu w cieniu wojny handlowej. Chiny trzymają kurs
Dane gospodarcze
PKB Chin wzrósł o 5 proc. w 2025 roku
Stabilna, najniższa od lat inflacja bazowa w Polsce
Dane gospodarcze
Stabilna, najniższa od lat inflacja bazowa w Polsce
Prezes NBP Adam Glapiński
Dane gospodarcze
Gołębi prezes NBP. Glapiński: jest przestrzeń do obniżek stóp procentowych
GUS pokazał nowe dane o inflacji w Polsce
Dane gospodarcze
GUS pokazał nowe dane o inflacji w Polsce
Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych
Dane gospodarcze
Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama