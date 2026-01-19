Aktualizacja: 19.01.2026 12:16 Publikacja: 19.01.2026 11:29
Tyrowicz: przy przyspieszeniu gospodarki potrzebna jest ostrożność w polityce pieniężnej
– Nie ma teraz przestrzeni do kolejnej obniżki stóp procentowych – uważa prof. Joanna Tyrowicz z Rady Polityki Pieniężnej. Jak mówiła gościni „Poranka TOK FM”, „w warunkach naszej gospodarki nie ma przestrzeni na coś, co nazywa się neutralną polityką pieniężną”. Prof. Tyrowicz uważa, że nie ma miejsca na zejście ze stopą referencyjną NBP poniżej 4 proc.
– Gospodarka przyspiesza, poziom inwestycji w tym roku raczej się zwiększy, a to podbije popyt na rynku pracy – dodała prof. Tyrowicz. Zaznaczyła również, że jako członkini RPP nie wypada jej komentować oczekiwań dotyczących wznowienia cięć stóp procentowych od marca. – Takie wypowiedzi są po prostu niestosowne – argumentowała.
– Mamy dobry odczyt inflacji, z czego powinniśmy się cieszyć, ale jest to średnia ważona cen, które wciąż są bardzo daleko od tego, co moglibyśmy nazwać stabilnością. W mojej ocenie polityka pieniężna powinna pozostać nieco restrykcyjna, z uwagi na bardzo dużą skalę stymulacji fiskalnej oraz przyspieszenie wzrostu gospodarczego – wyjaśnia prof. Tyrowicz.
Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie, w tym referencyjną...
W 2025 roku Rada Polityki Pieniężnej sześciokrotnie obniżyła stopy procentowe.
Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział na konferencji prasowej po decyzji RPP, że wciąż istnieje przestrzeń do obniżek stóp proc. Zaznaczył jednak, że nie jest ona duża. Za mało prawdopodobne uznał jednorazowe cięcie stopy proc. o 0,5 pkt. proc. Raczej – jak wskazał – będą to mniejsze kroki, rzędu 0,25 pkt. proc.
– Dalsze decyzje będziemy podejmować w zależności od napływających danych i prognoz. Sytuacja jest dobra. Cieszymy się, że weszliśmy w nowy rok z niższą inflacją – powiedział prezes NBP.
