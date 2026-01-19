– Nie ma teraz przestrzeni do kolejnej obniżki stóp procentowych – uważa prof. Joanna Tyrowicz z Rady Polityki Pieniężnej. Jak mówiła gościni „Poranka TOK FM”, „w warunkach naszej gospodarki nie ma przestrzeni na coś, co nazywa się neutralną polityką pieniężną”. Prof. Tyrowicz uważa, że nie ma miejsca na zejście ze stopą referencyjną NBP poniżej 4 proc.

Reklama Reklama

– Gospodarka przyspiesza, poziom inwestycji w tym roku raczej się zwiększy, a to podbije popyt na rynku pracy – dodała prof. Tyrowicz. Zaznaczyła również, że jako członkini RPP nie wypada jej komentować oczekiwań dotyczących wznowienia cięć stóp procentowych od marca. – Takie wypowiedzi są po prostu niestosowne – argumentowała.

Tyrowicz: polityka pieniężna powinna pozostać nieco restrykcyjna

– Mamy dobry odczyt inflacji, z czego powinniśmy się cieszyć, ale jest to średnia ważona cen, które wciąż są bardzo daleko od tego, co moglibyśmy nazwać stabilnością. W mojej ocenie polityka pieniężna powinna pozostać nieco restrykcyjna, z uwagi na bardzo dużą skalę stymulacji fiskalnej oraz przyspieszenie wzrostu gospodarczego – wyjaśnia prof. Tyrowicz.

W 2025 roku Rada Polityki Pieniężnej sześciokrotnie obniżyła stopy procentowe.