W jego ocenie ważniejszy od wzrostu cen jest mimo wszystko wpływ wojny na nastroje w Europie, przede wszystkim w Niemczech, które wpadły w długotrwałą, już dwuletnią recesję. – W głównej mierze należy ją wiązać z pogorszeniem nastrojów związanym z samą wojną, ale także z załamaniem pewnego strategicznego planu bezpieczeństwa energetycznego. My na tym oczywiście cierpimy. Wprawdzie mamy jedno z najwyższych temp wzrostu gospodarczego, ale to tempo nie jest tak wysokie, jak w okresie przedwojennym, co już pokazuje, jak wojna zmieniła sytuację. Mamy jedno z najwyższych temp gospodarczych w Europie, a wcale nie jesteśmy zadowoleni z sytuacji gospodarczej, tym bardziej że odbiło się to na decyzjach inwestycyjnych, związanych z długookresową oceną tego, co się będzie działo – mówi Witold Orłowski. – Cała Europa spowolniła, my też, w bolesny sposób, bo to dotyczy inwestycji – dodaje.

Wśród kosztów wojny wskazuje też niepewność związaną z przyszłością energetyczną. – Europa odcięła się od dostaw rosyjskiego gazu i ropy, ale to jako efekt pozostawiło ceny energii na znacznie wyższym poziomie niż w Stanach Zjednoczonych, co jest zagrożeniem dla rozwoju całej gospodarki europejskiej, w tym w szczególnym stopniu także gospodarki polskiej. Tu pojawia się pytanie o dalsze losy polityki klimatycznej, zwłaszcza w sytuacji, kiedy Donald Trump w zasadzie wyłącza z niej USA i może korzystać z faktu, że Europa ma drogą energię, a on tanią – zauważa prof. Orłowski.

Zdaniem Marcina Mrowca, głównego ekonomisty Grant Thornton, zmiany dotykające energetykę to najważniejsza konsekwencja wojny w Ukrainie dla europejskiej gospodarki. – Nastąpiło praktycznie całkowite odcięcie się Unii od surowców energetycznych z Rosji. Wydarzyła się rzecz, którą wcześniej eksperci uznaliby za niemożliwą. A jednak się to stało. Oczywiście nie bez kosztów. Bo przyniosło to wzrost cen energii, co miało potężne przełożenie na przemysł i konkurencyjność europejskich firm i całej gospodarki – mówi Marcin Mrowiec.

W jego ocenie to potężna zmiana nie tylko ekonomiczna, ale też geopolityczna. – Potworzyły się nowe łańcuchy dostaw, okazało się, że to się da robić i wydaje się, że nawet po zakończeniu wojny nie ma już powrotu do dawnych zasad, do ponownego oparcia europejskiej gospodarki na surowcach z Rosji. Można założyć, że jakiś udział Rosji wróci, ale nie będzie on taki jak wcześniej – uważa główny ekonomista Grant Thornton.

Także on wskazuje, że wojna stwarza duże wyzwania dla całej gospodarki europejskiej, przede wszystkim dla Niemiec, bo tani surowiec energetyczny z Rosji był podstawą modelu gospodarczego tego kraju. – Teraz tego nie ma. Ale z drugiej strony Rosja nie ma już lewara, przełożenia na politykę europejską, jaką był szantaż energetyczny, groźba obcięcia dostaw. To bardzo duża zmiana – przekonuje Marcin Mrowiec.