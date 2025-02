Zwraca uwagę na wzrost ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. - Wzrósł koszt kapitału, trudniej robi się biznes. I oczywiście im bliżej frontu, tym ryzyko większe. W tej sytuacji dużą rolę do odegrania mają banki. W naszym banku dzielimy Ukrainę na strefy. Strefa zielona to z grubsza zachodnia Ukraina, pomarańczowa to strefa zagrożona, np. Kijów, a czerwona to tereny przyfrontowe. Do stref dostosowane są działania banku. Im bliżej frontu, tym biznes z oczywistych powodów jest silniej zagrożony, często fizycznie – mówi szef Kredobanku.

Wskazuje, że wojna wymusza wiele działań niestandardowych. - Bank centralny prowadzi niestandardową politykę pieniężną, trudniej zarządza się inflacją w sytuacji wojny – mówi Jakub Karnowski.

W jego ocenie ukraińska gospodarka funkcjonuje zadziwiająco dobrze, biorąc pod uwagę wojnę. - Kluczowe przedsiębiorstwa, infrastruktura, kolej czy poczta działają. To, co Rosjanie niszczą, natychmiast jest naprawiane. Gospodarka funkcjonuje. Ale to też ma swoje ograniczenia. Brakuje ludzi. Ci, którzy są, są coraz bardziej zmęczeni psychicznie i fizycznie. Trudno wykonać jakiś remont. Nie ma mężczyzn, kobiety wykonują część tzw. zawodów męskich – opowiada Jakub Karnowski.

Także Jacek Piechota, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, mówi nam, że Ukrainie brakuje rąk do pracy. - Oba nasze kraje stoją przed tym problemem. Bez otwarcia się na migrację ekonomiczną nasze gospodarki będą miały z tym coraz większe problemy – mówi prezes Piechota.

Zwraca uwagę, że polskie firmy nie wycofały się z Ukrainy i dają sobie radę w tych ekstremalnych warunkach. - To rzuca się w oczy – mówi Jacek Piechota. - Polska stała się głównym partnerem handlowym Ukrainy, z ogromną nadwyżką eksportu nad importem z tego kraju. To dowód, że nasze firmy dobrze się tu zorganizowały - dodaje.

Jego zdaniem wojna zmieniła spojrzenie na energetykę i zapewne jej przyszłość. Chodzi o znaczenie energetyki rozporoszonej, czyli takiej, której źródła trudniej zniszczyć. Taka energetyka wydaje się być najbezpieczniejsza w przypadku konfliktu zbrojnego. Zdaniem prezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej otwiera to pole do współpracy z Ukraińcami dla polskich firm z sektora OZE.