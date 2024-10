GUS: inflacja w październiku jeszcze w górę. Odczyt zgodny z konsensusem

Jeśli chodzi o ceny żywności (i napoje bezalkoholowe), to zaraportowany przez GUS wzrost cen w tej kategorii o 4,9 proc. rok do roku jest najwyższy od stycznia. To efekt m.in. rosnących cen warzyw (efekt niższej podaży krajowych zbiorów) czy masła. Cały czas roczną dynamikę cen żywności podbija też kwietniowa podwyżka stawki VAT z 0 do 5 proc.

Proinflacyjny efekt w przypadku cen produktów importowanych mogło mieć też osłabienie złotego w październiku – o ponad 15 groszy względem dolara amerykańskiego o około 7 groszy względem euro.

Cały czas oczywiście poziom inflacji rocznej jest też podbijany przez lipcowe częściowe odmrożenie cen nośników energii. Szacunki analityków wskazują, że dodało ono do rocznej dynamiki cen około 1,2-1,4 punktu procentowego.

Wciąż też uporczywa pozostaje inflacja bazowa. Po wrześniowym odczycie 4,3 proc., najwyższym od marca, w październiku pozostała zapewne na zbliżonym poziomie (konsensus prognoz to 4,2 proc.). To przede wszystkim efekt wzrostu cen usług (we wrześniu o 6,8 proc. rok do roku, najwięcej od lutego, w październiku zapewne podobnie), podnoszonych m.in. w następstwie szybkiego wzrostu wynagrodzeń.