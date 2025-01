Rzecznik Praw Obywatelskich a polityka migracyjna. Problematyczne plany rządu

Czytaj więcej Cudzoziemcy RPO: zmiany w przepisach są sprzeczne z konstytucją Przepisy, które wprowadziły podstawę do zawracania do linii granicy państwowej osób znajdujących się w przejściu granicznym, na którym ruch graniczny został zawieszony lub ograniczony, są sprzeczne z duchem Konwencji Genewskiej, a także polskim prawem, w tym Konstytucją RP - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jak się okazuje, zdaniem Rzecznika takie uprawnienia nie leżą w konstytucyjnym zakresie jego obowiązków. RPO zaznacza, że jest on organem konstytucyjnym o samodzielnej pozycji ustrojowej, w ramach której pełni funkcję ochronną, kontrolną oraz prewencyjną – jego zdaniem więc, aktywny udział w polityce migracyjnej i jej kształtowaniu nie leży w zakresie jego kompetencji. Nałożenie dodatkowych obowiązków – takich jak monitorowanie procedury uzyskania ochrony krajowej lub międzynarodowej oraz tworzenie modelu takiego monitoringu we współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka – mija się więc z celami, jakie prawo i konstytucja stawiają przed RPO.

– W związku z tym moje zdziwienie wzbudził fakt przekazania mi projektu Planu Implementacyjnego, z którego wynika, że w już II kwartale 2025 r. ma dojść do opracowania systemu monitorowania dostępu cudzoziemców do ochrony, z centralną rolą Rzecznika Praw Obywatelskich. Wobec braku szczegółowych informacji, na czym konkretnie miałaby polegać rola Rzecznika, niedysponowanie przez Rzecznika odpowiednimi środkami pozwalającymi na realizację tego zadania oraz biorąc pod uwagę krótki termin jego realizacji, nie mogę odnieść się pozytywnie do przedstawionego projektu Planu Implementacyjnego – napisał Marcin Wiącek.

Zaznacza jednak, że jest gotów na współpracę ze stroną rządową w celu zadbania, by planowana strategia była „zgodna z międzynarodowymi i krajowymi standardami ochrony praw człowieka i zobowiązaniami RP”.