Czas uszczelnić przepisy dotyczące nauki ukraińskich dzieci

Podczas posiedzenia Sejmu Maciej Duszczyk wskazał, że ok. 170 tys. dzieci i młodzieży z Ukrainy uczy się w polskich szkołach, a ok. 150 tys. uczy się zdalnie w systemie ukraińskim. Aby system był bardziej szczelny w stosunku do uczniów, którzy wcale się nie uczą, w roku szkolnym 2024/2025 mają zostać wypracowane nowe rozwiązania dotyczące edukacji dzieci i młodzieży ukraińskiej. Szczegóły mają zostać zawarte w kolejnej nowelizacji. Jak tłumaczył Maciej Duszczyk, między innymi z tego powodu przyjęta właśnie przez Sejm nowelizacja przedłuża ochronę dla Ukraińców do końca czerwca,.

Termin ten ma ostatecznie zostać przedłużony zgodnie z dyrektywą unijną do 3 marca 2025 r.