Rząd podjął decyzję w sprawie legalnego pobytu Ukraińców w Polsce

Obowiązująca ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na jej terytorium uznaje za legalny pobyt Ukraińca w Polsce, jeśli przybył do naszego kraju w okresie od 24 lutego 2022 r. do 4 marca 2024 r. Część krajów Unii Europejskiej jeszcze w 2023 r. przedłużyła tymczasową ochronę dla Ukraińców uciekających z powodu wojny do 4 marca 2025 r.

W Polsce informacja o założeniach projektu opracowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pojawiła się w czwartek. Projekt ten zakłada przedłużenie okresu, w którym pobyt Ukraińców uznaje się za legalny, jeśli przybyli do Polski do 30 czerwca 2024 r. Do tego dnia przedłużona ma także zostać ważność dokumentów pobytowych.

Adwokat Karolina Schiffter, partner w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler, zwraca uwagę, że Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej jest zobowiązana do przestrzegania decyzji dotyczącej ochrony czasowej, zatem do 4 marca przyszłego roku Polska taką ochronę Ukraińcom zapewni. Także na stronie internetowej w wykazie prac Rady Ministrów napisano, że okres ochrony ma zostać jeszcze przedłużony.

A projekt ten wydłuża nie tylko okres legalnego pobytu Ukraińców w Polsce, lecz także m.in. okres, w którym obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw członkowskich UE, można udzielić zgody na wykonywanie tego zawodu oraz przyznać warunkowe prawo wykonywania tych zawodów. Adwokat Karolina Schiffter zwraca jednak uwagę, że procedury związane z zatrudnieniem medyków wciąż są restrykcyjne, a jak podkreśla, w Polsce potrzebni są pracownicy z Ukrainy, m.in. w takich branżach jak medyczna czy budowlana.

W ocenie adwokatki ustawodawca, nie wydłużając okresu ochrony od razu do 4 marca 2025 r., prawdopodobnie chce mieć więcej czasu na przeanalizowanie ustawy. Są bowiem w niej zapisy, które wymagają zmian lub ponownego rozpatrzenia. Niektóre są natomiast już nieaktualne. Można mieć na przykład zastrzeżenia do art. 12a ust. 1 ustawy, zgodnie z którym nadal dopuszczalne będzie zamieszkanie zbiorowe Ukraińców w budynkach, które nie spełniają określonych wymagań.