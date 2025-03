WHO alarmuje: Odra wróciła. Statystyki zachorowań jak w latach 90.

W komunikacie podano statystyki dotyczące zachorowań na odrę w 2024 r. w Europie i Azj Środkowej. WHO i UNICEF alarmują, że odra wróciła, przypominając jedncześnie o groźnych, możliwych powikłaniach choroby i konieczności szczepień.

Reklama

Alarmujący wzrost zachorowań na odrę

Według danych WHO i UNICEF w zeszłym roku w Europie odnotowano 127 350 przypadków zachorowań na odrę. Są to statystyki dwukrotnie większe niż w 2023 roku i jednocześnie jest to najwyższy wzrost zachorowań od 1997 roku. Jak przypomina WHO, zachorowalność na odrę spadała w regionie europejskim od końca lat 90. Najniższy poziom zachorowań osiągnięto w 2016 roku, odnotowując zaledwie 4440 przypadki. W latach 2018 i 2019 odnotowano jednak znaczący wzrost liczby przypadków, który w kolejnych latach dodatkowo wzmocnił spadek zasięgu szczepień na odrę w czasie pandemii Covid-19. Według najnowszych danych, w 2024 r. na całym świecie zgłoszono ok. 359 521 przypadków odry. Jak podkreśla WHO, jedną trzecią wszystkich przypadków odnotowano w regionie europejskim.

Czytaj więcej Choroby Pierwszy przypadek błonicy w Polsce od lat. Choroba atakuje głównie dzieci W ostatnim czasie potwierdzono jeden z pierwszych przypadków błonicy w Polsce od lat. Wyjaśniamy, co to za choroba, jak się objawia i jak jej zapobiegać.

Eksperci: Wirus odry nigdy nie odpoczywa

Dyrektor regionalny WHO na Europę Hans P. Kluge podkreśla w komunikacie, że powrót odry jest sygnałem ostrzegawczym. Zdaniem eksperta podstawą zbudowania bezpieczeństwa zdrowotnego w Europie musi być powrót do wysokiego wskaźnika szczepień na odrę. - Wirus odry nigdy nie odpoczywa – i my też nie możemy – podsumowuje.

Regina De Dominicis, dyrektor regionalny UNICEF na Europę i Azję Środkową, apeluje z kolei, aby rządy europejskie wdrożyły stałe inwestycje w służbę zdrowia. Zdaniem ekspertki rządy muszą się pilnie zająć widoczną, rosnącą luką w zasięgu szczepień. W razie braku szerszej reakcji na „alarmujące dane” o zachorowaniach zasięg choroby może dalej postępować. WHO i UNICEF – oprócz wzmocnienia krajowych programów szczepień - apelują także m.in. o rozwiązanie kwestii nierównego dostępu do szczepionek.