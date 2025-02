Pomijając to, że kandydat popierany przez PiS pomylił nazwę choroby i dodatkowo niepoprawnie użył drugiej nazwy tej samej jednostki chorobowej, to należy się zastanowić, czy po raz kolejny nie puszcza oka do tej części prawicowego elektoratu, o którą w widoczny sposób walczy. Wielu sceptyków szczepień popiera Konfederację i gromadzi się wokół europosła Grzegorza Brauna.

To nie pierwszy raz, gdy osoba z kręgu PiS mówi publicznie o swoich wątpliwościach związanych ze szczepieniami. W 2020 r., podczas poprzedniej kampanii prezydenckiej, Andrzej Duda mówił w Końskich, że nie jest „zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych”. „Powiem otwarcie, nigdy się nie zaszczepiłem na grypę. Miałem oczywiście różne szczepienia jako dziecko i jako dorastający chłopak, ale przeciwko grypie nigdy się nie szczepiłem i nie chcę się szczepić” – mówił wówczas. Rafał Trzaskowski, jego ówczesny rywal, podkreślał wtedy, że „szczepienia powinny być absolutnie obowiązkowe”, i krytykował Dudę za takie podejście.

Zwracanie się do rosnących w siłę antyszczepionkowców to zjawisko zauważalne nie tylko w Polsce. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump od dawna miał wątpliwości związane ze szczepieniami (zastanawiał się np., czy powodują autyzm). Dlatego teraz Amerykanie mają to sprawdzić, a departamentem, który te „analizy” poprowadzi, jest Robert F. Kennedy Jr., znany antyszczepionkowiec i twórca dziwnych teorii medycznych.

GIS sprawdzi, jak jest z odpornością populacyjną

Z drugiej jednak strony obecny rząd zamierza podjąć walkę z nieszczepieniem dzieci. Główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski (szefem sanepidu jest od lipca ubiegłego roku) chce w pierwszej kolejności sprawdzić, jak to jest z nieszczepieniem dzieci, bo obawia się, że oficjalne dane nie muszą być prawdziwe. – Robimy ogólnopolski spis, żeby sprawdzić, czy Polska posiada odporność populacyjną na 13 najważniejszych chorób – mówił niedawno w programie „Rzecz o polityce” Paweł Grzesiowki. – W następnym kroku rozpoczniemy walkę z szarlatanerią i dezinformacją. Obecnie trwają rządowe prace, bo trzeba do tego podejść systemowo – dodał.

Ale jak? Poprzez szkołę? Edukacja zdrowotna, na której dziecko miało zdobywać wiedzę m.in. na temat fake newsów związanych ze szczepieniami, pod wpływem nacisków i zarzutów o „seksualizacji dzieci” stała się przedmiotem nieobowiązkowym.