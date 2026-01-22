Rzeczpospolita
Elon Musk poleciał do Davos reklamować autonomiczne Tesle

Tesla ma szansę uzyskać zgody regulacyjne w Europie i Chinach na system Full Self-Driving (FSD) już w przyszłym miesiącu – powiedział Elon Musk w Davos. Producent samochodów elektrycznych chce w ten sposób zwiększyć przychody z oprogramowania w warunkach spowalniającej sprzedaży aut.

Publikacja: 22.01.2026 19:09

Elon Musk podczas swojego pierwszego wystąpienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos

Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Urszula Lesman

Zgody te są kluczowe dla Tesli, która znajduje się pod presją generowania przychodów z oprogramowania i usług oraz dąży do monetyzacji FSD poza Stanami Zjednoczonymi. – Mamy nadzieję uzyskać zgodę na nadzorowaną wersję Full Self-Driving w Europie, najlepiej już w przyszłym miesiącu, a potem być może w podobnym terminie także w Chinach – powiedział Musk podczas swojego pierwszego wystąpienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Po tej wypowiedzi akcje producenta wzrosły o około 1,5 proc. – informuje agencja Reutera.

Tesla od dłuższego czasu zabiega o dopuszczenie systemu FSD w Europie, gdzie surowsze przepisy dotyczące bezpieczeństwa pojazdów oraz rozdrobniony system regulacyjny spowolniły jego wdrażanie w porównaniu z USA.

Tesla walczy z chińską konkurencją

Musk przedstawia Teslę jako firmę, której przyszły wzrost opiera się na humanoidalnych robotach i pojazdach autonomicznych, mimo że znaczną część przychodów wciąż generuje działalność związana z samochodami elektrycznymi – sektorem zmagającym się z ostrą konkurencją oraz pogorszeniem wizerunku marki na niektórych rynkach.

Rejestracje pojazdów Tesli spadły w ubiegłym roku w Kalifornii o 11,4 proc., a udział rynkowy firmy w tym stanie obniżył się poniżej 50 proc. – wynika z raportu California New Car Dealers Association.

Spółka odnotowała w 2025 r. drugi z rzędu spadek liczby dostarczonych pojazdów, tracąc po kilku latach pozycję największego producenta samochodów elektrycznych na świecie na rzecz chińskiego BYD.

System, który Tesla sprzedaje pod nazwą Full Self-Driving, jest klasyfikowany jako zaawansowana funkcja wspomagania kierowcy i wymaga stałej uwagi prowadzącego. Regulatorzy uważnie mu się przyglądają w związku z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa i nadzoru nad technologiami zautomatyzowanej jazdy.

Musk: robotów będzie niedługo więcej niż ludzi

Musk wielokrotnie podkreślał, że znaczna część sztucznej inteligencji rozwijanej na potrzeby pojazdów autonomicznych będzie również stanowić podstawę dla planowanych przez Teslę humanoidalnych robotów. W czwartek stwierdził, że spodziewa się, iż robotów będzie w przyszłości więcej niż ludzi.

– Mamy już kilka robotów Tesla Optimus wykonujących proste zadania w fabryce – powiedział, dodając, że Tesla spodziewa się rozpocząć sprzedaż humanoidalnych robotów dla klientów indywidualnych pod koniec przyszłego roku, później niż zapowiadał wcześniej.

Eksperci branżowi i menedżerowie podkreślają, że skalowanie humanoidalnych robotów do realnych zastosowań jest technicznie bardzo złożone, m.in. z powodu braku danych niezbędnych do trenowania modeli AI, które odpowiadają za zachowanie robotów.

