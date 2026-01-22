Zgody te są kluczowe dla Tesli, która znajduje się pod presją generowania przychodów z oprogramowania i usług oraz dąży do monetyzacji FSD poza Stanami Zjednoczonymi. – Mamy nadzieję uzyskać zgodę na nadzorowaną wersję Full Self-Driving w Europie, najlepiej już w przyszłym miesiącu, a potem być może w podobnym terminie także w Chinach – powiedział Musk podczas swojego pierwszego wystąpienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Po tej wypowiedzi akcje producenta wzrosły o około 1,5 proc. – informuje agencja Reutera.

Tesla od dłuższego czasu zabiega o dopuszczenie systemu FSD w Europie, gdzie surowsze przepisy dotyczące bezpieczeństwa pojazdów oraz rozdrobniony system regulacyjny spowolniły jego wdrażanie w porównaniu z USA.

Tesla walczy z chińską konkurencją

Musk przedstawia Teslę jako firmę, której przyszły wzrost opiera się na humanoidalnych robotach i pojazdach autonomicznych, mimo że znaczną część przychodów wciąż generuje działalność związana z samochodami elektrycznymi – sektorem zmagającym się z ostrą konkurencją oraz pogorszeniem wizerunku marki na niektórych rynkach.