Tego nikt się nie spodziewał. Prezes Tesli i SpaceX został w ostatniej chwili uwzględniony w programie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos. Zgodnie z aktualnym harmonogramem, Elon Musk weźmie udział w panelu dyskusyjnym w czwartek, 22 stycznia, o godzinie 16.30 czasu lokalnego. W spotkaniu uczestniczyć będzie także Larry Fink, prezes Blackrock – największej na świecie spółki zarządzającej aktywami.

O tym, że ekscentryczny miliarder ma spontanicznie pojawić się w Davos, jako pierwszy napisał Business Insider. Plan spotkania nie został jeszcze ujawniony. Jak wskazują dane lotnicze ADS‑B Exchange, należący do biznesmena odrzutowiec typu Gulfstream G650 wyleciał w środę, 21 stycznia, w godzinach wieczornych czasu lokalnego z lotniska San Jose, kierując się na wschód.

Informacja jest o tyle zaskakująca, że Elon Musk wielokrotnie w przeszłości krytykował Światowe Forum Ekonomiczne. Jego niespodziewana obecność w tym roku może mieć związek z przemową prezydenta USA Donalda Trumpa.

