Z tego artykułu dowiesz się: Jakie oczekiwania mają polscy konsumenci wobec lokalnej produkcji?

W jaki sposób zmienia się postrzeganie biznesu przez Polaków na tle globalnego trendu?

Które aspekty działalności firm zyskują najwięcej uznania wśród polskich konsumentów?

Dlaczego lokalność staje się coraz ważniejszym czynnikiem w budowaniu zaufania do marek w Polsce?

Jak polscy konsumenci oceniają odpowiedzialność dużych firm i instytucji w kontekście ESG?

Dwie trzecie polskich konsumentów uważa, że Polska potrzebuje większej niezależności energetycznej, a prawie sześciu na dziesięciu mówi o zbyt małym udziale krajowej produkcji, w tym produkcji żywności – dowodzi najnowszy raport 2025 SEC Newgate Impact Monitor opublikowany przez międzynarodową grupę SEC Newgate, specjalizującą się w komunikacji strategicznej i public affairs. Raport, który omawia zarządzanie ryzykiem reputacyjnym i szansami w podzielonym świecie, podsumowuje wyniki badania ponad 20 tys. mieszkańców 20 krajów, w tym Polski.

Jak zwracają uwagę autorzy raportu, we wszystkich 20 państwach badanie pokazuje wspólną tendencję – wzrost presji na realne działania, których efekty widać w lokalnej skali. To zjawisko jest widoczne zarówno na świecie, jak i w Polsce. Potrzebę zwiększenia udziału lokalnej produkcji i niezależności energetycznej podkreślają bowiem nie tylko Polacy, ale też 44 proc. ogółu respondentów.

Konsumencki patriotyzm

Eksperci SEC Newgate zaznaczają, że również wpływ biznesu definiowany jest lokalnie – poprzez miejsca pracy, regionalne inwestycje i wartości, a także zdolność firm do reagowania na specyficzne priorytety i presje otoczenia, w tym kwestie związane z pracownikami oraz środowiskiem. – Społeczeństwo weryfikuje firmy poprzez pryzmat ich faktycznego oddziaływania – szczególnie w obrębie lokalnych społeczności – podkreśla w komentarzu do raportu Fiorenzo Tagliabue, prezes grupy SEC Newgate.

Siedmiu na dziesięciu Polaków pozytywnie ocenia firmy, które stawiają na lokalną produkcję i płacą u nas w kraju większość podatków. Prawie dwie trzecie ankietowanych docenia też firmy, które wykorzystują krajowe surowce lub komponenty i mają swoją centralę w naszym kraju, tworząc też tutaj miejsca pracy.