Dwie trzecie polskich konsumentów uważa, że Polska potrzebuje większej niezależności energetycznej, a prawie sześciu na dziesięciu mówi o zbyt małym udziale krajowej produkcji, w tym produkcji żywności – dowodzi najnowszy raport 2025 SEC Newgate Impact Monitor opublikowany przez międzynarodową grupę SEC Newgate, specjalizującą się w komunikacji strategicznej i public affairs. Raport, który omawia zarządzanie ryzykiem reputacyjnym i szansami w podzielonym świecie, podsumowuje wyniki badania ponad 20 tys. mieszkańców 20 krajów, w tym Polski.
Jak zwracają uwagę autorzy raportu, we wszystkich 20 państwach badanie pokazuje wspólną tendencję – wzrost presji na realne działania, których efekty widać w lokalnej skali. To zjawisko jest widoczne zarówno na świecie, jak i w Polsce. Potrzebę zwiększenia udziału lokalnej produkcji i niezależności energetycznej podkreślają bowiem nie tylko Polacy, ale też 44 proc. ogółu respondentów.
Eksperci SEC Newgate zaznaczają, że również wpływ biznesu definiowany jest lokalnie – poprzez miejsca pracy, regionalne inwestycje i wartości, a także zdolność firm do reagowania na specyficzne priorytety i presje otoczenia, w tym kwestie związane z pracownikami oraz środowiskiem. – Społeczeństwo weryfikuje firmy poprzez pryzmat ich faktycznego oddziaływania – szczególnie w obrębie lokalnych społeczności – podkreśla w komentarzu do raportu Fiorenzo Tagliabue, prezes grupy SEC Newgate.
Siedmiu na dziesięciu Polaków pozytywnie ocenia firmy, które stawiają na lokalną produkcję i płacą u nas w kraju większość podatków. Prawie dwie trzecie ankietowanych docenia też firmy, które wykorzystują krajowe surowce lub komponenty i mają swoją centralę w naszym kraju, tworząc też tutaj miejsca pracy.
– Jesteśmy w grupie narodów najmocniej domagających się wzmocnienia rodzimej produkcji – zwraca uwagę w komentarzu dla „Rzeczpospolitej” Zofia Bugajna-Kasdepke, prezeska SEC Newgate CEE. Jak zaznacza, raport dowodzi, że lokalność stała się w Polsce fundamentem zaufania do marek, a w dobie niepewności ich wiarygodność buduje się poprzez realne wspieranie lokalnych społeczności. Wprawdzie tylko 12 proc. Polaków deklaruje pełne zrozumienie terminu ESG (który określa zasady odpowiedzialnego i zrównoważonego prowadzenia biznesu), to nasze oczekiwania są konkretne – polska produkcja, lokalne surowce i podatki płacone w kraju.
Jak podkreśla Zofia Bugajna-Kasdepke, pomimo lepszej oceny odpowiedzialności dużych firm (udział pozytywnych ocen wzrósł o 5 p.p. rok do roku, do 41 proc.) Polacy wyżej cenią namacalny wpływ na otoczenie niż globalną narrację, akceptując przy tym nawet wyższe ceny produktów.
Z deklaracji uczestników badania wynika, że 68 proc. polskich konsumentów jest skłonnych płacić więcej za towary Made in Poland, a 64 proc. zaakceptuje wyższe ceny wynikające z zatrudniania krajowych pracowników. Jednocześnie sporej grupie badanych przeszkadza obecny udział cudzoziemców na rynku pracy i zagranicznych inwestorów w gospodarce. 40 proc. Polaków (i taki sam odsetek respondentów na świecie) wskazuje na zbyt dużą zależność od pracowników z zagranicy i od zagranicznych łańcuchów dostaw. Mniej przeszkadzają nam zagraniczni właściciele krajowych firm. W Polsce 32 proc., a na świecie 36 proc. badanych ocenia, że ten udział jest zbyt duży.
Jak zwraca uwagę Zofia Bugajna-Kasdepke, polska edycja 2025 SEC Newgate Impact Monitor dowodzi też, że Polacy przywiązują większą uwagę do odpowiedzialnego działania firm, a także instytucji publicznych niż przed rokiem. Odsetek osób, dla których jest to ważne wzrósł o 2-3 pkt. proc. – do 72 proc. w przypadku MŚP, do 75 proc. w przypadku dużych firm i do 77 proc. w odniesieniu do rządzących, których pod względem ESG też oceniamy lepiej niż przed rokiem. Pomimo to, Polska – obok Wielkiej Brytanii – zanotowała w tym czasie największy spadek wskaźnika optymizmu społecznego. Odsetek osób, według których nasz kraj rozwija się w dobrym kierunku zmalał na przestrzeni ostatniego roku z 50 do 44 proc. i znalazł się poniżej globalnej średniej (48 proc.).
Najwięcej optymizmu społecznego badanie pokazało w Arabii Saudyjskiej i ZEA (98 proc.) oraz w Singapurze (88 proc.). Z kolei najgorsze nastroje są we Francji (14 proc.), Japonii (22 proc.) i w Holandii (26 proc.).
