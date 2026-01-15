Są powody do pewnego zadowolenia

Agencja ma powody do zadowolenia, bo jest to najwyższy wynik wartości inwestycji od lat. Zdaniem zarządu PAIH, 2025 r. pokazał siłę polskiego rynku jako lokalizacji dla projektów produkcyjnych i usługowych. – Cieszy nas, że inwestorzy wybierają Polskę nie tylko ze względu na położenie i infrastrukturę, ale także dostępność wykwalifikowanych kadr oraz rosnącą innowacyjność. Polska jest gotowa na inwestycje – dysponujemy rozwiniętą siecią dróg, portów i terminali, dostępem do talentów, nowoczesnymi parkami przemysłowymi oraz doskonałą lokalizacją w sercu Europy – mówi Paweł Pudłowski, wiceprezes PAIH odpowiedzialny za obszar wsparcia inwestycji.

Od czasów reformy agencji, PAIH obsługuje już nie tylko zagraniczne firmy, ale i polskie, i właśnie z naszego kraju oraz z USA było najwięcej projektów – po 15. – Obalamy tym samym mit, że PAIH wspiera wyłącznie inwestorów zagranicznych. Jesteśmy skuteczni w pozyskiwaniu inwestorów zaawansowanych technologicznie – mówi Pudłowski.

Mazowsze, Pomorze, Kraków i Opole

Największą popularność wśród inwestorów zdobyło znowu Mazowsze, gdzie trafi 10 projektów, potem Pomorze (9 projektów), Małopolska i Opolszczyzna (po 6), Dolny Śląsk (5) oraz Lubelszczyzna (4).

– Chcemy, aby inwestycje były możliwie równomiernie rozmieszczane w skali kraju. Coraz więcej projektów realizowanych w regionach potwierdza, że Polska rozwija się wieloośrodkowo i że potencjał rozwojowy jest dostrzegany nie tylko w stolicy – mówi Monika Grzelak, dyrektor Departamentu Wsparcia Inwestycji w PAIH w komunikacie agencji.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) wchodzi w skład grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To agencja kontaktowa dla eksporterów i inwestorów, pomaga zagranicznym inwestorom wchodzić do Polski, a od niedawna wspiera także polskie firmy w kraju i w ekspansji zagranicznej. Ma sieć biur na całym świecie, jej pracownicy nie mają jednak paszportów dyplomatycznych, co jest regularnie krytykowane.