Rekordowy rok PAIH. Powstanie 6,6 tys. miejsc pracy

Udany rok ma za sobą Polska Agencja Inwestycji i Handlu, która w 2025 r. ukończyła 64 projekty inwestycyjne o wartości 4 mld euro. Mają one przynieść 6,6 tys. miejsc pracy. Dwie fabryki trafią do Opola, w Zawierciu będą odzyskiwane surowce krytyczne.

Publikacja: 15.01.2026 15:28

Foto: PAP/Longin Wawrynkiewicz

Aleksandra Ptak-Iglewska

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jaki wynik miała Polska Agencja Informacji i Handlu w 2025 roku?
  • Jakie regiony Polski przyciągnęły najwięcej inwestycji i dlaczego?
  • Jakie zalety Polskę są ważne dla inwestorów?

Rok wcześniej, w 2024 r. Agencja sfinalizowała 53 projekty na kwotę łączną 2,4 mld euro. Pod względem liczby miejsc pracy 2024 r. był nieco lepszy niż 2025 r., bo wtedy inwestorzy zadeklarowali 7 tys. miejsc pracy.

Dwie największe inwestycje trafią do Opola – gdzie powstanie koreańska fabryka opon oraz amerykański zakład wytwarzający prekursory katodowe (materiały do produkcji baterii do samochodów elektrycznych). W Zawierciu powstaje natomiast największy w tej części świata zakład odzyskujący metale krytyczne, informuje PAIH.

Dzięki ubiegłorocznym projektom do Polski trafią 22 inwestycje usługowe i 42 produkcyjne. Co ciekawe, o połowę mniejsza liczba projektów przyniesie jednak więcej miejsc pracy – 3,7 tys. nowych stanowisk wobec 2,9 tys. w produkcji. Projekty produkcyjne dominują jednak pod względem wartości, szacowanej na 3,6 mld euro.

Są powody do pewnego zadowolenia

Agencja ma powody do zadowolenia, bo jest to najwyższy wynik wartości inwestycji od lat. Zdaniem zarządu PAIH, 2025 r. pokazał siłę polskiego rynku jako lokalizacji dla projektów produkcyjnych i usługowych. – Cieszy nas, że inwestorzy wybierają Polskę nie tylko ze względu na położenie i infrastrukturę, ale także dostępność wykwalifikowanych kadr oraz rosnącą innowacyjność. Polska jest gotowa na inwestycje – dysponujemy rozwiniętą siecią dróg, portów i terminali, dostępem do talentów, nowoczesnymi parkami przemysłowymi oraz doskonałą lokalizacją w sercu Europy – mówi Paweł Pudłowski, wiceprezes PAIH odpowiedzialny za obszar wsparcia inwestycji.

Od czasów reformy agencji, PAIH obsługuje już nie tylko zagraniczne firmy, ale i polskie, i właśnie z naszego kraju oraz z USA było najwięcej projektów – po 15. – Obalamy tym samym mit, że PAIH wspiera wyłącznie inwestorów zagranicznych. Jesteśmy skuteczni w pozyskiwaniu inwestorów zaawansowanych technologicznie – mówi Pudłowski.

Mazowsze, Pomorze, Kraków i Opole

Największą popularność wśród inwestorów zdobyło znowu Mazowsze, gdzie trafi 10 projektów, potem Pomorze (9 projektów), Małopolska i Opolszczyzna (po 6), Dolny Śląsk (5) oraz Lubelszczyzna (4).

– Chcemy, aby inwestycje były możliwie równomiernie rozmieszczane w skali kraju. Coraz więcej projektów realizowanych w regionach potwierdza, że Polska rozwija się wieloośrodkowo i że potencjał rozwojowy jest dostrzegany nie tylko w stolicy – mówi Monika Grzelak, dyrektor Departamentu Wsparcia Inwestycji w PAIH w komunikacie agencji.

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) wchodzi w skład grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). To agencja kontaktowa dla eksporterów i inwestorów, pomaga zagranicznym inwestorom wchodzić do Polski, a od niedawna wspiera także polskie firmy w kraju i w ekspansji  zagranicznej. Ma sieć biur na całym świecie, jej pracownicy nie mają jednak paszportów dyplomatycznych, co jest regularnie krytykowane.

